To hestevogne er løbet løbsk, hvilket har resulteret i, at to personer er kommet til skade.

Den ene, en 63-årig kvinde, er i livsfare.

Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Uheldet er sket på Boserupvej 80 uden for Roskilde.

Den ene tilskadekomne er der fuld kontakt med, mens det ser mere alvorligt ud for en kvinde, der har modtaget hjerte- og lungeredning på stedet.

»Der er tale om, at tre hestevogne var ude og ride en tur i skoven, da de to forreste hestevogne af ukendte årsager løber løbsk. Kusken på den forreste vogn ryger af og ryger under hestevognen, hvorefter hun bliver trukket gennem skoven, og hun er i livsfare,« siger vagtchefen.

Den anden tilskadekomne er kusken på den midterste vogn, der også har fået en del skader, men det politiets indtryk, at denne person ikke er i livsfare. Personen er dog sendt til sygehuset til videre undersøgelser.

Anmeldelsen kom ind klokken 11.30.

B.T. følger sagen.