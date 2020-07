Der er i øjeblikket spærret på den Østjyske Motorvej E45 mellem frakørsel 59 Hedenstrup og 58 Hedensted i nordgående retning.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er tale om en væltet hestetrailer.

»Det er en hestetrailer indeholdende to heste, der er væltet. Den ene hest er så medtaget, at der er tilkaldt en dyrlæge for at foretaget en aflivning,« siger Jørn Bystrup, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til B.T.

Vagtchefen oplyser, at man forventer, motorvejen vil være spærret de næste tre kvarter til en time, mens oprydningsarbejdet står på.

Der er ikke sket nogen personskader i forbindelse med uheldet.

Man ved endnu ikke, hvorfor hestetraileren er væltet.

Politiet oplyser på Twitter, at trafikken omdirigeres ved afkørsel 59.

