Onsdag fik foreningen Vestjyske Hestevelfærd et anonymt tip om en vanrøgtet hest nær Herning. Da de fandt hesten, fik de et chock.

»Den var så udmagret og afkræftet, at den slingrede rundt, og når den forsøgte at løbe, faldt den sammen. Den havde også et stort sår på halsen, som den ikke ville have, vi rørte,« siger Anja Pedersen, der er næstformand i Vestjyske Hestevelfærd.

Anja, og en frivillig i foreningen, ringede med det samme til politiet, som hurtigt var fremme.

Politikommissær ved Midt-og Vestjyllands politi, Poul Østergaard, fortæller, at ejeren af hesten, Palle Ellehammer, er anmeldt hos dem, og at hesten lige nu bliver undersøgt af en dyrlæge, som skal afgøre, om den skal aflives.

»Det så ikke pænt ud, men vi havde en fornuftig dialog med ejeren. I løbet af næste uge vil vi foretage et kontrolbesøg hos ham,« fortæller Poul Østergaard.

Herunder kan du se såret på hestens hals

Advarsel Stødende billede. Tryk for at vise.

B.T. har været i kontakt med ejeren af hesten, som ejer firmaet Palle Ellehammer ApS, hvor han opkøber og sælger heste til blandt andet avl. Palle fortæller, at sagen ikke er noget, han går op i. Han køber ofte magre heste for at sælge dem videre.

Palle Ellehammer har før været i politiets søgelys, da DR’s program ‘Rapporten’ i 2002 viste, hvordan 24 af hans heste blev fragtet til Italien under meget dårlige forhold.

Han blev tiltalt i sagen, men endte med ikke at blive dømt, da Herning politi vurderede, at det var transportfirmaet, der havde skylden.

Efter episoden har Vestjyske Hestevelfærd lagt billederne af hesten på Facebook. Opslaget er lige nu blevet delt 3000 gange og har fået tæt på 850 kommentarer. I kommentarfeltet bliver der blandt andet opfordres til, at man skal anmelde hesteejeren.

Se opslaget herunder