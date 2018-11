Den tætte tåge har medført, at en hest har mistet livet, da den blev ramt af en personbil.

»Vi havde et færdselsuheld, hvor en hest blev påkørt og mistede livet,« siger Henrik Sønderskov, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ritzau.

Sammenstødet skete på Rute 8 på Assterballe St mellem Asserballe og Fynshav i Sønderjylland. Politiet fik anmeldelsen klokken 22.25.

Tidligere tirsdag aften advarede politiet mod to løse heste i området:

Vi advarer mod 2 løse heste på Rute 8, Asserballe St mellem Asserballe og Fynshav. Det er meget tåget på stedet, så sæt hastigheden ned. Vi forsøger at finde heste og ejer. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 6, 2018

Tågen har lagt sig over det meste af landet og letter formentlig først omkring klokken 9 i morgen tidlig, vurdrede vagthavende ved DMI, Frank Nielsen, tidligere tirsdag.

Her opfordrede han også folk til at blive hjemme, medmindre det er absolut nødvendigt at køre ud, da sigtbarheden er meget lav.

Tågen, som af DMI defineres som 'voldsomt vejr' i kategori 1 ud af 3, har allerede bredt sig flere steder på Sjælland og Fyn, mens den først vil ramme Jylland omkring klokken 21-22, vurderer Frank Nielsen.

Frank Nielsen opfordrer også til, at morgenbilisterne tager deres forholdsregler og kommer lidt tidligere hjemmefra end normalt, hvis tågen stadig hænger udenfor vinduerne, når de står op.