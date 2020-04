Hesalight-stifter Lars Nørholt er i landsretten idømt syv års fængsel. Det er en hård dom, siger anklageren.

Østre Landsrets dom på syv års fængsel til stifteren af lampevirksomheden Hesalight, Lars Nørholt, lander blandt de allerhårdeste domme for økonomisk kriminalitet.

Det fortæller specialanklager Jørn Thostrup fra SØIK, Bagmandspolitiet.

- Syv års fængsel er en meget hård dom i Danmark, siger han og peger på, at der i nyere tid ikke er set en højere straf.

Straffen ligger på linje med dommen i sagen mod erhvervsmanden Stein Bagger, der tilstod svindel for over 800 millioner kroner i IT Factory, som endte med at gå konkurs.

Landsrettens dom mod Lars Nørholt er overordnet en stadfæstelse af byrettens dom, hvor han også blev idømt syv års fængsel.

I landsretten er Nørholt dømt for økonomisk kriminalitet for over 600 millioner kroner. Det er omkring 200 millioner kroner mere end i byretten.

Han er blandt andet dømt for groft bedrageri for 562 millioner kroner. Det er blandt andet pensionskasser, som er blevet ført bag lyset med misvisende regnskaber.

Jørn Thostrup er tilfreds med, at landsretten dømmer for mere, end byretten gjorde.

- Ud over de falske kontrakter var der også indsat nogle hensigtserklæringer - altså nogle ikke-bindende aftaler i selskabet.

- De ikke-bindende aftaler gjorde, at også et tidligere regnskab blev misvisende. Dermed blev også de første købere af obligationerne vildledt, siger Jørn Thostrup.

Selv om landsretten dømmer for et større beløb, lyder straffen stadig på syv års fængsel.

- Det er en hård dom, og det er vi selvfølgelig tilfredse med fra anklagemyndighedens side, siger Thostrup.

Byretten valgte at dømme Lars Nørholt efter en særlig paragraf, som kan hæve straffen i særligt grove sager. Den paragraf har landsretten ikke valgt at bruge, men straffen lyder altså på det samme.

- Man fandt ikke, at det var nødvendigt at citere denne her strafskærpende bestemmelse i straffelovens paragraf 88, siger anklageren.

/ritzau/