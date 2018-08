En video viser betjente der i weekenden åbnede ild mod en sportsvogn af mærket Jaguar midt på Strøget i København.

Københavns Politi jagter føreren af den jaguar, der i weekenden kørte vanvidskørsel nedad Strøget i København med politiets kugler hvislene om dækkene.

»Vi har en god idé om, hvem der kørte bilen, men vi har ikke kunnet finde ham og gennemføre en anholdelse,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling, der fortæller at manden er efterlyst i politiets systemer.

Klokken lidt over fire natten til søndag trak to betjente deres våben og skød efter en sportsvogn af mærket Jaguar. En video optaget af en forbipassernede viser de to betjente stå med trukne våben. Den ene betjent råber »stop eller jeg skyder«. To sekunder efter bliver det første skud affyret. Fire sekunder bliver endnu et skud affyret, men jaguaren fortsætter ufortrødent ned ad Strøget med betjentene løbende efter til fods.

Brian Belling fortæller, at betjentene åbnede ild, fordi bilen forinden havde kørt hasarderet nedad Kattesundet ved Strøget i København.

»Betjentene på stedet skønner, at kørslen er så fareforvoldende, at de vælger at trække skydevåben og affyre skud efter bilens dæk,« siger Brian Belling.

Er det ikke farligt at åbne ild midt på Strøget, hvor der er mange mennesker?



Henter kort...

»Det sker ud fra en helhedsvurdering, som betjentene foretager på stedet.«

Ingen personer blev ramt af skuddene, som heller ikke var nok til at stoppe vanvidsbillisten. Jaguaren blev senere fundet på Danas Plads, hvor den var forulykket.

Bilen var leaset og havde både en dansk og en spansk nummerplade. Bilen var ikke stjålet. Brian Belling ønsker ikke at sige, hvorvidt navnet på den formodede gerningsmand også står på leasingkontrakten, og han ønsker heller ikke at sige, hvorvidt vedkommende er kendt af politiet i forvejen.

Føreren af bilen vil blive sigtet for overtrædelse af § 252, der handler om at forvolde fare for andres liv og helbred. Det straffes med op til 8 år.

Den uafhængige politiklagemyndighed - DUP - er blevet orienteret om hændelsen og har fået sagens dokumenter tilsendt, men ifølge Brian Belling bliver sagen lige kun efterforsket af politiet.