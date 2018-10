B.T.'s udsendte reporter Jeppe Vestergaard Jensen kan nu vise billeder fra indgangen til det sydafrikanske luksushus, som tilhører Britta Nielsen, der er mistænkt for at have snydt statskassen for 111 millioner kroner.

Huset ligger i den nordøstlige del af Sydafrika tæt på grænsen til Mozambique ved Kruger National Park, der er et yndet turistmål i forbindelse med blandt andet safarirejser.

Grunden er ejet af firmaet Dannevirke Shareblock PTY LTD. Flere kilder i området bekræfter over for B.T., at Britta Nielsen ejer et gult hus på grunden, der er på 22 hektar. Det fremgår af officielle dokumenter, som B.T. har undersøgt fra kommunen Phalaborwa.

En kilde, der bor tæt på Britta Nielsens hus, fortæller, at han sidst så den efterlyste kvinde i området i december, hvor Britta Nielsen vinkede.

»Hun holdt sig meget for sig selv. I de år, jeg har været her, har jeg kun snakket med hende i fem minutter,« siger kilden, der vurderer, at Britta Nielsens hus i Dannevirke i dag er 400.000-500.000 kroner værd.

»Men det er investeringerne på sønnens sted, Thula Bush Estate, der er interessante. De har bygget to-tre huse, som de prøver at sælge,« siger kilden.

Britta Nielsens søn ejer halvdelen af 'Thula Bush Estate', der ligger i nærheden af Britta Nielsens hus. De lokale har undret sig over, hvor Britta Nielsens penge kom fra.

»Der var mange rygter. Det, vi hørte, var, at pengene var arv fra hendes mand, der skulle have opfundet noget inden for medicin,« siger kilden.

Som B.T kunne fortælle i går, peger pengesporet fra Britta Nielsen ikke kun på Sydafrika, men også til Sverige, Tyskland og Holland. I Sverige er en ødegaard blevet beslagt, mens Britta Nielsens penge i Tyskland og Holland er blevet brugt til familiens interesse for hestesport, hvor den ene datter har forsøgt sig med en karriere som springrytter.

64-årige Britta Nielsen fra Hvidovre er mistænkt for at svindle for 111 millioner kroner gennem 16 år i sit arbejde som afdelingsleder i Socialstyrelsen. Pengene har hun overført til egne konti ved i alt 274 udbetalinger fra 2002 og frem til i dag.

Det gjorde hun angiveligt ved at oprette fiktive projekter med fiktive tilskudsmodtagere, hvorefter hun indsatte sine egne kontonumre, da tilskudsmidlerne skulle udbetales.

Ifølge et fortroligt dokument fra Socialministeriet, som B.T. er i besiddelse af, blev pengene overført til en privatkonto i Danske Bank.

Millionerne mistænkes hun for at have taget fra de såkaldte satspuljer, der hvert år uddeles til initiativer, som skal forbedre levevilkårene for de udsatte i samfundet.

Kvinden blev 4. oktober i år erklæret personligt konkurs ved Sø- og Handelsretten med partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen som kurator.

Nu er hun internationalt efterlyst af Interpol.