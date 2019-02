Den svindelsigtede Britta Nielsens villa på Hvidovrevej i Hvidovre nær København har netop ramt det danske boligmarked.

For den i alt 174 kvadratmeter store villa skal interesserede købere betale 4.750.000 millioner kroner.

Prisen er noget over den, Britta Nielsen selv gav for adressen tilbage i sommeren 1986. Ifølge oplysninger fra Boliga købte hun nemlig adressen for 1,19 millioner kroner. Det skriver Boliga.dk.

Huset er til salg hos mæglerfirmaet Home Hvidovre, og i deres salgsopstilling beskriver de 30’er-villaen som en 'spændende ejendom med rigtig mange muligheder'. Og overfor Ekstrabladet forklarer ejendomsmægler Martin Porsmose fra Home Hvidovre, at der allerede har været en del forespørgsler på ejendommen.

Under gennemsnittet

Hvidovre er blandt landets dyrere kommuner. I 2018 blev områdets villaer og rækkehuse i gennemsnit solgt for lige godt 29.500 kroner pr. kvadratmeter, hvilket gjorde kommunen til den 12. dyreste at købe hus i sidste år.

Ser man alene på det nærområde, Britta Nielsens hus ligger i, er kvadratmeterne her udbudt til salg for en pris på godt 32.700 kroner, hvilket placerer Nielsens hus' kvadratmeterpris 17 procent under områdets gennemsnit.

Britta Nielsen blev i efteråret anholdt i Sydafrika mistænkt for underslæb for 111 millioner kroner. Sagen fik øjeblikkeligt offentlighedens interesse, og vinteren igennem har interesserede kunne følge med i sigtelserne, der foruden Britta Nielsen selv også tæller hendes søn og to døtre.

Se huset her