Thomas Gotthard fremstår både venlig, rolig, veltalende og ikke mindst normalt begavet, hvis man undlader at tale om hans brutale gerninger.

Sådan lyder konklusionen på den retspsykiatriske erklæring, som er udarbejdet af den morddømte præst Thomas Gotthard.

Af erklæringen fremgår det, at præsten voksede op i Frederikssund sammen med sin familie, indtil hans forældre blev skilt.

Han blev boende hos sin mor, men opretholdt et stabilt samvær med faderen.

De fleste drabsmænd er mere afvigende Henrik Day, psykiater

Det beskrives videre, at Thomas Gotthard aldrig haft et vedvarende misbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler, ligesom han heller ikke har udvist tegn på alvorlig psykisk sygdom.

Erklæringen konkluderer samtidig, at Thomas Gotthard er normalt begavet og uden tegn på psykose eller anden dybereliggende psykopatologi. Han er både venlig, rolig og veltalende – fraset når hans gerninger italesættes.

Her blev han ifølge erklæringen både anspændt og utilpas.

'Dertil svarer han afglidende og kortfattet således, at man ofte må stille de samme spørgsmål flere gange i forsøg på at få et klart svar,' lyder det i erklæringen.

Det beskrives videre, at Thomas Gotthard har en dårligt integreret personlighedsstruktur, herunder en skrøbelig identitetsfølelse. Hans tænkning synes desuden i nogen grad at være impulsiv, hvorfor hans dømmekraft tidvis vil være »kompromitteret.«

Thomas Gotthard er omfattet straffelovens paragraf 69, og han er således erklæret egnet til en normal straf.

Psykiater: Mindre afvigende end de fleste mordere

Ud fra ovenstående konklusion vurderer psykiater Henrik Day, som selv har udarbejdet adskillige mentalundersøgelser, at Thomas Gotthard fremstår mindre afvigende end de fleste andre drabsmænd.

»De fleste drabsmænd er mere afvigende, end han er beskrevet som her, og hvis du eksempelvis tager Peter Madsen, så er han beskrevet væsentlig mere afvigende end den her mand,« siger han.

Han fremhæver samtidig præstens baggrund, der umiddelbart fremstår som det, man må betegne som en normal opvækst.

»Og det vidner ikke om, at han er svært unormal. Han er mere normal end så mange andre, men har altså stadig nogle afvigende personlighedstræk. Det fremgår også, at han er impulsiv, og at han har en dårligt integreret personlighed, og det er ikke normalt,« siger han.