Raket-Madsen kommer til at afsone med landets farligste mordere og voldtægtsmænd, når han bliver overflyttet til Herstedvester Fængsel. Fængslet er specialiseret i at håndtere psykopater og seksuelle afvigere.

Den livstidsdømte kvindemorder Peter Madsen skifter snart den moderne celle i Storstrøm Fængsel ud med et mere klassisk fængselsinteriør på Københavns Vestegn.

I en sms til B.T. fortæller hans advokat, Betina Hald Engmark, at kriminalforsorgen har godkendt overflytning til Herstedvester, og at den kommer til at ske, når der er en plads ledig. Sidste onsdag blev Peter Madsen overfaldet af en 18-årig medindsat, der tildelte Peter Madsen et knytnæveslag, så han måtte på skadestuen. Efter overfaldet oplyste forsvareren til B.T., at hun gennem længere tid har forsøgt at få Peter Madsen overflyttet til Herstedvester.

Fængselsgården på Anstalten ved Herstedvester. De indsatte er på gårdtur en afdeling ad gangen. På den måde undgår fængslet, at indsatte, der ikke kan sammen, overfalder hinanden. Foto: ERIK LUNTANG Vis mere Fængselsgården på Anstalten ved Herstedvester. De indsatte er på gårdtur en afdeling ad gangen. På den måde undgår fængslet, at indsatte, der ikke kan sammen, overfalder hinanden. Foto: ERIK LUNTANG

Fængslet huser nogle af landets farligste og mest forhadte kriminelle. Mange af dem kan ikke begå sig i almindelige lukkede fængsler, hvor de risikerer overfald fra andre indsatte, der ikke tolererer forbrydelser begået mod kvinder og børn.

»Vi er helt oppe i den tunge ende, hvor fangerne har personlighedsforstyrrelser af den ene eller den anden art. Ud fra det, der er skrevet i pressen, vurderer jeg, at Peter Madsen vil passe fint ind, og det undrer mig faktisk, at han ikke blevet placeret der fra begyndelsen. Mange af dem, der sidder i Herstedvester, har svært ved at begå sig i det interne fangehierarki, og overfaldet på Peter Madsen viser jo tydeligt, at han hører til i den kategori,« siger Kim Østerbye, der er formand i Fængselsforbundet.

I afdelingens køkken laver de indsatte selv deres mad. Foto: Maria Hedegaard Vis mere I afdelingens køkken laver de indsatte selv deres mad. Foto: Maria Hedegaard

Herstedvester Fængsel er delt op i ni afdelinger, herunder en observationsafdeling for særligt forstyrrede indsatte. Fængslet rummer også et kvindeafsnit, og der er flere eksempler på, at mandlige og kvindelige indsatte i Herstedvester indleder forhold og bliver gift i fængslet.

Herstedvester huser omkring 150 indsatte. Godt halvdelen er som Peter Madsen dømt for drab, herunder seksualdrab og drab på egne eller andres børn. Andre er dømt for voldtægter og overgreb mod mindreårige.

Fremstilling af æsker til de kongelige medaljer og gaveæsker er en af de opgaver, der giver de indsatte i Anstalten ved Herstedvester adspredelse. Foto: Maria Hedegaard Vis mere Fremstilling af æsker til de kongelige medaljer og gaveæsker er en af de opgaver, der giver de indsatte i Anstalten ved Herstedvester adspredelse. Foto: Maria Hedegaard

Som det eneste fængsel i Danmark har Herstedvester fastansatte psykiatere og en overlæge, der kan udskrive medicin. De indsatte tilbydes psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling. Enkelte sædelighedskriminelle tilbydes behandling med 'antihormoner' som Androcur og Procren – også kaldet medicinsk kasteration. Det forudsætter dog, at den indsatte går med til det frivilligt, og at anden psykiatrisk behandling ikke har virket.

Fængslet har træningsrum og småfagsværksteder, hvor de indsatte udfører forskellige samleopgaver. Blandt andet samler de æsker, som dronning Margrethes medaljer ligger i, når de uddeles til politidirektører og andre højtstående medlemmer af samfundet for tro tjeneste.

Nye naboer

Hvem Peter Madsen kommer til at afsone med, kan ikke siges på forhånd, men Herstedvester huser fra tid til anden nogle af landets mest berygtede forbrydere.

Peter Lundin. Foto: ANNETT BRUHN Vis mere Peter Lundin. Foto: ANNETT BRUHN

Peter Lundin

En af de faste indsatte i Herstedvester er 46-årige Peter Lundin, der i 2000 dræbte 36-årige Marianne Pedersen og hendes to sønner, 10-årige Brian og 12-årige Dennis. Peter Lundin bliver indimellem sendt på såkaldt arresthusferie i Nyborg Fængsel for at give ham og personalet luftforandring, men ellers har han sin celle i Herstedvester.

Marcel Lychau Hansen, kendt som Amagermanden. Foto: Privat Vis mere Marcel Lychau Hansen, kendt som Amagermanden. Foto: Privat

Amagermanden

52-årige Marcel Lychau Hansen, også kendt som Amagermanden. Idømt livstid for drabene på Lene Rasmussen og Edith Andrup samt syv voldtægter, herunder en firdobbelt voldtægt på Ingolfs Allé. I 2012 blev han overflyttet fra Herstedvester til Statsfængslet i Østjylland, fordi kriminalforsorgen frygtede, at han kunne finde på at flygte i forbindelse med en ombygning i Herstedvester.

Steffen Kristensen. Vis mere Steffen Kristensen.

Mia-morderen

37-årige Steffen Harry Houmann Kristensen betegnes som en af Danmarks farligste kriminelle. Han afsoner en forvaringsdom for et bestialsk seksualdrab på 12-årige Mia Teglgaard Sprotte i Benløse. Steffen Kristensen afsoner fra tid til anden i Herstedvester.

John Knudsen, dømt for drabet på Kirsten Bay Andersen. Foto: Politiet Vis mere John Knudsen, dømt for drabet på Kirsten Bay Andersen. Foto: Politiet

John Knudsen

53-årige John Knudsen. Idømt livsvarigt fængsel for at have voldtaget og dræbt Kirsten Bay Andersen. Han tvang hende om bord på sin båd, voldtog hende og kvalte hende med plastikposer om bord på båden, hvorefter han bandt hendes lig fast til en blyklods og kastede hende i Haderslev Fjord.