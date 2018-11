Synes du, han virker bekendt? Så er det formentlig, fordi du har set ham som skuespiller i tv-succeser som 'Sommer' og 'Anna Pihl' eller i spillefilm som 'Far til fires vilde ferie'.

Nu træder den 37-årige skuespiller og advokat Nima Nabipour ind på den helt store retsscene som forsvarsadvokat for den mistænkte storsvindler Britta Nielsen.

Hun er sigtet for at have begået underslæb for mindst 111 millioner kroner i Socialstyrelsen.

Trods sin - i advokatverdenen - unge alder har han allerede manifesteret sig som forsvarer i højprofilerede sager.

Britta Nielsen i retten i Sydafrika, kort før hun blev sat på et fly med kurs mod Danmark. Foto: Themba Hadebe Vis mere Britta Nielsen i retten i Sydafrika, kort før hun blev sat på et fly med kurs mod Danmark. Foto: Themba Hadebe

For ganske nylig forsvarede han en 18-årig mand, der var tiltalt for at have begået vold mod en medfange i Storstrøm Fængsel. Vold mellem fanger er egentlig ikke så usædvanligt, men offeret i denne sag var: kvindemorderen Peter Madsen.

Nima Nabipour har også været forsvarer for den såkaldte Kundby-pige, der for et år siden blev idømt otte års fængsel for terrorplanlægning.

Den såkaldte Bilka-sag, hvor den 17-årige gymanasieelev Mohamad Al Jawerheri blev fyret fra sit job hos Bilka i Næstved, fordi han havde blandet sig i en internetdebat om islam, har Nima Nabipour også på cv'et, ligesom han var forsvarer i den store Pusherstreet-sag fra 2015, hvor han forsvarede en række narkotiltalte.

Skuespillergerningen har han aldrig opfattet som en hindring for at blive taget seriøst i de danske retssale.

Blå bog - Uddannet jurist på Københavns Universitet i 2010 og advokat i 2015. - Uddannet ved Det Danske Filmskuespillerakademi i 2007 sideløbende med jura-studiet. - Har en dansk-tysk studentereksamen fra Deutches Gymnasium i Aabenraa -Taler fire sprog flydende: dansk, engelsk, tysk og farsi - Født i 1981 i Iran

»Da jeg var til samtale om den første stilling (som advokat, red.), jeg blev ansat i, sagde chefen bare, at det kunne vi godt bruge i retten,« har han tidligere sagt til DJØF-bladet.

Selv om der synes langt mellem et tv-set og en retssal, mener Nima Nabipour, at han har vundet meget ved at kombinere skuespil og advokatgerningen.

»Som advokat kan jeg da også godt bruge den empati og indsigt i mennesker, jeg har tilegnet mig som skuespiller. Det er vigtigt at se ind bagved og forstå personen,« har han tidligere sagt til DR.

Det har altid ligget i kortene, at Nima Nabipour skulle gå advokatvejen. Hans forældre flygtede i 1985 fra Iran til Danmark med tre-årige Nima Nabipour under armen. Her slog de sig ned i Sønderborg.

Nima Nabipour blev indskrevet på den tyske privatskole i Sønderborg og senere på det tyske gymnasium i Aabenraa. Hans revisoruddannede far åbnede et pizzeria, og moderen uddannede sig til social- og sundhedshjælper. Børnene skulle hjælpes godt i vej, mente forældrene, der var flygtet fra alt, hvad de ejede.

»Mine søskende og jeg blev præsenteret for tre muligheder. Vi kunne blive læger, tandlæger eller advokater,« har Nima Nabipour fortalt til DJØF-bladet.

Sådan blev det, og nu står Nima Nabipour klar som forsvarer i en af de mest spektakulære svindelsager i nyere danmarkshistorie.

Selv om Nima Nabipour i dag helliger sig advokatgerningen, og hans kalender er fyldt op med retsmøder, vil han ikke afvise, at han igen dukker op på filmlærredet eller tv-skærmen som skuespiller, har han tidligere sagt til DR:

»Hvis jeg kan forsvare det rent tidsmæssigt, vil jeg gerne gøre det, og hvem ved, hvis jeg bliver tilbudt en god hovedrolle, kan det da godt være, jeg kan rykke lidt rundt på kalenderen.«