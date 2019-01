I et afsides hjørne af rangerområdet på banearealet ved Nyborg Station bliver det ulykkesramte IC4-tog, som onsdag morgen blev ramt af en eller flere genstande fra et modkørende godstog, netop nu undersøgt ned til mindste detalje af Havarikommissionens tekniske eksperter.

Toget, hvori otte personer - fem kvinder og tre mænd - på tragisk vis omkom, og 16 andre blev kvæstet, bærer et dystert præg af den katastrofe, der indtraf, da DSB's passagertog ICL 210 med planmæssig afgang fra Odense klokken 7.11 passerede det flere tusinde ton tunge godstog fra DB Cargo cirka 20 minutter senere.

Den forreste del af togstammens venstre side er ødelagt af de voldsomme kræfter, der blev udløst, da de to tog passerede hinanden i høj fart på den vestlige del af lavbroen.

Og ulykkeligvis netop på et tidspunkt, da vindstødene ude på det stærkt forblæste Storebælt nåede 20,9 meter per sekund.

I videoen øverst kan du få et overblik over togulykken på Storebæltsbroen, der har kostet seks mennesker livet. Video: Trine Steengaard Vis mere

En vindstyrke, der rent meteorologisk er defineret som stormende kuling.

Hvis den stormende kuling havde nået 21 meter per sekund - altså blot 0,1 mere - gennem en periode på 10 minutter, havde en af danmarkshistoriens værste togkatastrofer været forhindret. For så havde godstoget ikke fået tilladelse til at køre ud på broen fra Sjælland ved samme hastighed, som den kørte mod Fyn med onsdag morgen.

Mens Havarikommissionen fortsat arbejder på højtryk i og omkring det ulykkesramte tog i Nyborg, kører flere patruljevogne konstant rundt i området for at sikre sig, at de tekniske eksperter kan få arbejdsro.

Lige siden ICL 210 blev bugseret fra lavbroen og ind til Nyborg i de tidlige morgentimer torsdag, har de omkringliggende arealer ved og på rangerområdet været bevogtet af folk fra Hjemmeværnspolitiet, som stadig opholder sig på stedet.