Den 22-årige backpacker Grace Millane fra Essex i England blev sidst set i live, da hun gik ind på et hotel i Auckland, New Zealand

Nu er hun ifølge australsk politi fundet død, og manden, som hun fulgtes med på hottellet, er anholdt for mord.

Det oplyser Scott Beard fra politiet i New Zealand.

»Jeg kan oplyse, at vi for kort tid siden fandt et lig, som vi mener, er Grace,« sagde Scott Beard på et pressemøde søndag morgen dansk tid.

Selvom der endnu ikke er foretaget en retsmedicinsk undersøgelse, tyder alt dog på, at det er Grace Millane.

»Vi vil nu foretage de formelle identifikationsundersøgelser, men baseret på de beviser, vi har samlet de sneste dage, forventer vi, at det er Grave, vi har fundet, og vi indstiller derfor eftersøgningen,« sagde Scott Beard.

Graca Millane var lige blevet færdig med sin uddannelse og havde påbegyndt en rejse, der blandt andet første hende til Peru og Australien. Hun ankom til New Zealand den 20. november.

Under hele sin rejse opdaterede hun jævnligt sin famile med billeder på de sociale medier, men efter længere tid uden kontakt med Grace, blev hendes far bekymret.

Det vides ikke, hvorfra Grace kende den 26-årige mand, der nu er tiltalt for hendes mord. Manden skal for retten mandag morgen i New Zealand.