Tidligere forsvarsminister og mangeårigt folketingsmedlem for Venstre, Claus Hjort Frederiksen, er tiltalt for i fem forhold at have røbet statshemmeligheder.

Det fremgår af et mørkelagt anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Store dele af anklageskriftet er anonymiseret, men det fremgår, at det drejer sig om udtalelser i fem situationer.

I anklageskriftet er det hemmeligholdt, hvilke konkrete situationer der er tale om. Claus Hjort Frederiksen har selv tidligere oplyst, at det drejer sig om interviews i medierne.

