Hvis du går rundt og tænker, at du har valgt et kreativt og ubrydeligt kodeord til dine konti, så tag lige et blik på listen herunder.

For hvis dit kodeord er at finde på listen over de ti mest anvendte passwords, så er det nok en god idé at få den skiftet. Hurtigst muligt.

Det er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der i et tweet har omtalt de ti mest benyttede kodeord.

På førstepladsen finder man - måske næppe overraskende - kodeordet '123456'.

De ti mest anvendte passwords er:

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine

qwerty

iloveyou



Dernæst følger det kodeord, der simpelthen blot hedder 'password'. På tredjepladsen finder man en lidt længere variation af førstepladsen, nemlig '123456789'.

Hvis du har et af de passwords, kan det være en god idé at skifte til et nyt - og bedre. Politikredsen opfordrer til, at du orienterer dig hos Forbrugerrådet Tænk, der har samlet en lang række gode råd til, hvordan du laver et godt kodeord.

Nogle af ingredienserne er blandt andet, at du bruger en stærk kombination af tegn, som er svære at gætte, ikke bruger det samme kodeord flere steder, og undgår at dit kodeord består af blot et enkelt ord.