Der var byfestweekend i Løgstør 14. juni 2002. 21-årige Jens Arne Ørskov havde drukket hele eftermiddagen og havde også røget hash.

Foran Løgstør Hallerne var der opsat et omrejsende tivoli, og her havde Jens Arne Ørskov et sammenstød med en jævnaldrende mand.

Jens Arne Ørskovs svoger skilte dem ad, men den jævnaldrende mand meldte ham efterfølgende for vold. Politiet fik fat i ham, satte ham ind i en patruljebil og kørte mod Aalborg.

Undervejs blev Jens Arne Ørskov uregerlig på bagsædet og sparkede til en rude i politibilen, så den gik i itu. På en rasteplads ved Sebbersund stoppede patruljebilen.

I disse dage går demonstranter på gaden i USA og flere andre steder i verden i protest over en hvid betjents drab på en sort mand. Videoen af betjenten Derek Chauvin, der presser sit knæ mod George Floyds hals, til han dør, går verden rundt.

George Floyds død bliver set som endnu et eksempel på amerikansk politis overgreb på den sorte befolkning, og for at imødegå vreden har anklagemyndigheden i Minnesota sigtet Derek Chauvin for drab.

Sagen er langtfra unik. I USA har der været talrige eksempler på anholdte, der mister livet i politiets varetægt. Men også i Danmark har der været en række sager, som på mange måder minder om George Floyd-sagen.

Anholdelsen af Jens Arne Ørskov er en af dem. 'Løgstør'-sagen blev den kaldt i medierne, og sagen nåede helt op på øverste politiske niveau.

Michael Klint (tv.) taler med statsminister Anders Fogh Rasmussen, imens Christian Andersen får en snak med Jonna Ørskov (moderen til Jens Arne Ørskov) efter at have modtaget årets Cavling-pris ved en sammenkomst i Journalisternes Hus i København fredag 6 januar 2006. De to DR-journalister hædres for deres tv-dokumentar 'Hævet over mistanke', som fortæller historien om den 21-årige Jens Arne Ørskov fra Løgstør, der døde i forbindelse med en anholdelse. Foto: Keld Navntoft Vis mere Michael Klint (tv.) taler med statsminister Anders Fogh Rasmussen, imens Christian Andersen får en snak med Jonna Ørskov (moderen til Jens Arne Ørskov) efter at have modtaget årets Cavling-pris ved en sammenkomst i Journalisternes Hus i København fredag 6 januar 2006. De to DR-journalister hædres for deres tv-dokumentar 'Hævet over mistanke', som fortæller historien om den 21-årige Jens Arne Ørskov fra Løgstør, der døde i forbindelse med en anholdelse. Foto: Keld Navntoft

På rastepladsen blev Jens Arne Ørskov lagt på maven. En betjent satte sig oven på den 122 kilo tunge mand og holdt ham nede. Undervejs fik Jens Arne Ørskov hjertestop og døde.

Statsadvokaten konkluderede på baggrund af obduktionserklæringen, at hjertestoppet skyldtes hyperexcitation som følge af ophidselse over slagsmålet med betjentene.

I DR-dokumentaren 'Under anklage' blev der imidlertid rejst tvivl om dødsårsagen, og efter dokumentaren blev vist, ændrede statsadvokaten dødsårsagen til 'en kombination af alkohol, cannabis, voldsom fysisk aktivitet og iltmangel forårsaget af hæmmet vejrtrækning på grund af lejring på maven'.

Anklagemyndigheden undlod dog at rejse tiltale mod de to betjente, og ved Højesteret tabte Jens Arne Ørskovs mor, Joanna Ørskov, en sag mod politiet. Sagen førte til, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev oprettet, så politiet ikke skal undersøge sig selv.

I 2010 skete noget tilsvarende i Hedegårdscenteret i Ballerup. Den 62-årige invalidepensionist Mogens Jessen fik et epileptisk anfald midt i centeret og lagde sig ned.

Da en kvinde ville hjælpe ham, blev han udfarende mod hende, og det fik tre centervagter til at overmande den spinkle mand.

En kioskejer, der overværede episoden, fortalte dengang til B.T., at de tre centervagter lagde ham i strips, tog halsgreb og sad oven på ham i 20 minutter, mens de grinede og småsludrede.

»Det er fuldstændig sindssygt, det de har lavet. De kan ikke ligge tre mand oven på ham i en halv time og regne med, at han slipper levende fra det. De har presset livet ud af ham,« sagde kioskejeren.

Mogens Jessen mistede livet i Ballerup efter et epileptisk anfald under en civil anholdelse i Hedegårdscenteret i Ballerup. Vis mere Mogens Jessen mistede livet i Ballerup efter et epileptisk anfald under en civil anholdelse i Hedegårdscenteret i Ballerup.

Centervagterne overhørte tilsyneladende advarsler om, at Mogens Jessen var blevet blå i hovedet.

En politiassistent, der samtidig var viceborgmester i kommunen, ankom efter 20 minutter og lagde Mogens Jessen i håndjern. Kort efter døde han.

Mogens Jessens dødsårsag kunne ikke fastlægges med sikkerhed, og selv om statsadvokaten konkluderede, at kvælning kunne spille en mulig rolle, blev der ikke rejst tiltalte.

Efter kritik fra Mogens Jessens pårørende blev sagen genåbnet af Rigsadvokaten, men den nye gennemgang af sagen førte heller ikke til, at der blev rejst tiltale i sagen.

Den 11. januar 2011 blev dansk-tyrkeren Ekrem Sahin urolig i sin celle i Kolding Arrest. Syv fængselsbetjente kom ind i cellen, hvor de lagde ham i håndjern og benlås.

Mens han lå i isolationscellen og blev holdt fast af fængselsbetjentene, gik den 23-årige mands hjerte i stå. Det blev begyndelsen på et langt sagsforløb.

Da fængselsbetjentene ringede til politiet, sagde de ifølge en lydoptagelse: 'Vi sidder på ham'. Betjentene benægtede at have siddet fysisk på ham og forklarede, at udtrykket er et slangudtryk i stil med, at et fodboldhold sidder på midtbanen.

I ambulancejournalen, der blev skrevet i minutterne efter genoplivningen, stod der, at hjertestoppet var udløst af 'hypoxi'-kvælning, og den samme vurdering blev foretaget på Hvidovre Hospital, hvor Ekrem Sahin senere afgik ved døden.

Ekrem Sahin i respirator efter tumult med personalet i Kolding Arrest. Foto: Hasan CÜCÜK Vis mere Ekrem Sahin i respirator efter tumult med personalet i Kolding Arrest. Foto: Hasan CÜCÜK

Obduktionen konkluderede imidlertid, at Ekrem Sahin var død som følge af akut stressrespons. En sjælden tilstand, der opstår hos personer, som har været fikseret i politiets, psykiatriens eller kriminalforsorgens varetægt.

Efter at Metroxpress havde sået tvivl om obduktionserklæringen, blev der foretaget en ny undersøgelse, men også denne gang blev det slået fast, at der ikke var tegn på kvælning.

Statsadvokaten afviste at rejse tiltale mod fængselsbetjentene, men efterfølgende advarede Kriminalforsorgen deres ansatte om at lægge fanger i benlås.

Ekrem Sahins pårørende rejste et erstatningskrav mod Kriminalforsorgen, men det blev i efteråret 2019 afvist i Københavns Byret. Sagen er nu anket til landsretten.