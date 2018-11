Svindelsigtede Britta Nielsen skal natten til tirsdag sove i en celle i arresten bag politistationen i Brooklyn, Pretoria, i Sydafrika. Cellen er på cirka 24 kvadratmeter og er politistationens eneste celle til kvinder.

Cellen er beregnet til op til seks kvinder, men Britta Nielsen ser ud til at få cellen for sig selv i nat.

Det skriver Eb.dk.

En betjent ved den sydafrikansk arrest oplyser til Eb.dk, at der denne aften ikke er andre kvindelige arrestanter, og at Britta Nielsen derfor sidder alene i cellen.

Siden Britta Nielsen mandag eftermiddag blev transporteret fra retten i Randburg ved Johannesburg, har hun siddet i arrestens celle for kvinder.

Cellen har ingen senge, og Britta Nielsen skal derfor ifølge Eb.dk formentlig sove på en madras på gulvet. Cellen indeholder et enkelt toilet og adgang til vand.

»De får brød og kaffe til morgenmad. Til frokost serverer vi noget varmt, og til aftensmad får de noget brød og suppe, når vejret er koldt som nu,« oplyser en vagt ved arresten.

Her skal Britta Nielsen opholde sig, indtil hun på torsdag igen skal for en sydafrikansk dommer.

Udleveringen af Britta Nielsen til Danmark kan tage en rum tid, vurderer lektor og ph.d. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet

»Det vil gå pænt stærkt, hvis vi har Britta Nielsen hjemme inden for et halvt år,« siger han med henvisning til, at tidligere udleveringssager har taget helt op til et år og ni måneder.

Såfremt Britta Nielsen samarbejder, kan det dog gå hurtigere, vurderer juralektoren.

I retten gjorde Britta Nielsen ifølge flere medier det klart, at hun gerne vil samarbejde om at komme hjem til Danmark. Samme melding lyder fra hendes advokat i Danmark Nami Nabipour.

Britta Nielsen har været under officiel mistanke i sagen siden 25. September, hvor hendes tidligere arbejdsplads, Socialstyrelsen, meldte hende til politiet. Hun er sigtet for underslæb for mindst 111 millioner. Strafferammen er op til otte års fængsel.