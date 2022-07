Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kort efter masseskyderiet i shoppingscentret Field's blev den formodede gerningsmand anholdt.

Billedet øverst i artiklen viser, hvordan den 22-årige etniske dansker blev anholdt.

Politiet kan ikke afvise, at der er tale om terror.

»Vi efterforsker det som en hændelse, hvor vi ikke kan afvise, at det er terror,« lød det fra chefpolitiinspektøren Søren Thomassen på et pressemøde søndag aften.

Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Foto: Mikkel Johansen/Byrd

Hvad der har været motivet til skyderiet, kan politiet på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på.

Politiet vil ikke oplyse, om vedkommende i forvejen er kendt af politiet. De vil heller ikke oplyse detaljer om gerningsvåbnet.

Søren Thomassen kan ikke afvise, at der er flere gerningsmænd, men det er der ikke noget, der indikerer i øjeblikket.

»Vi har ingen oplysninger nu, der kan bekræfte, at det er sket i forening med andre,« siger Søren Thomassen.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Det er ifølge politiet for tidligt at sige noget om motivet. Det er også for tidligt for chefpolitiinspektøren at komme ind på, om politiet har modtaget information, som kunne indikere, at et angreb var på vej.