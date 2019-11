I mindst syv tilfælde har en eller flere svindlere forsøgt at snyde enker i sorg, som de finder via dødsannoncer.

En af dem er Henriks mor, der blev franarret 40.000 kroner af en person, der udgav sig for at være fra Skifteretten.

»Jeg synes simpelthen, det er så flabet at udnytte folk i en sårbar situation,« siger Henrik, der kommer fra Thisted.

I søndags døde hans far efter et længere kræftforløb, og som noget helt naturligt indrykkede familien en dødsannonce på hjemmesiden Afdøde.dk.

»Vi lægger annoncen op, så folk der kendte min far og kender min familie ved, at min far er afgået ved døden. Det var en sidste gestus,« fortæller Henrik.

Hvad familien ikke regnede med var, at der sad personer med skumle bagtanker og klikkede sig gennem annoncerne med mindeord til afdøde.

På Facebook havde Henrik godt læst en historie, der havde gjort indtryk.

En enke i Aarhus havde oplevet, at en person ringede til hende efter hendes mand var død. Personen udgav sig for at være fra Skifteretten og forsøgte at franarre kvinden hendes adgangskode til e-boks.



Efter at have læst den historie advarede Henrik sin mor om aldrig at udlevere personlige oplysninger til nogen, der ringer.

Samme dag som dødsannoncen kom på Afdøde.dk blev hun ringet op af en meget venlig mand, der sagde, at han ringede fra Skifteretten.

»Han var meget venlig og kondolerede. Nu var hun blevet alene, og så skulle han nok hjælpe hende,« fortæller Henrik.

Manden sagde, at han kunne få opgørelsen af boet til at gå hurtigere, hvis hun oplyste koden til sit nem-id.

Og midt i sorgen, glemte Henriks mor alt om sønnens advarsel.

Kort tid efter samtalen var afsluttet kom Henrik Rebbe hjem og besøgte sin mor.

Hun fortalte om opkaldet, om at hun havde oplyst sit nem-id og efterfølgende havde modtaget to sms'er fra Jydske Bank, hvor hun havde indtastet en kode, så overførslerne kunne gennemføres.

»Jo mere hun forklarer, kan jeg høre, at det er fup og svindel,« siger Henrik.

Han ringede til morens bankrådgiver, der hurtigt kunne bekræfte, at hun var blevet lokket i en fælde.

Svindleren havde forsøgt at overføre 40.000 kroner til fire konti i forskellige banker.

Banken var i stand til at standse overførslen af 28.000 kroner, men de 12.000 havde svindleren allerede fået fat i.

Det er endnu uvist, om de kan blive refunderet.

Sagen er nu meldt til politiet, og Henriks mors konto er spærret.

Henriks mor er både chokeret og flov over at være blevet narret.

»Hun er chokeret over, at de kunne lokke hende til at gøre det. Hun ville ikke have gjort det under normale omstændigheder, men hun stod midt i en sorg og tænkte ikke klart,« siger Henrik.

Sagerne om dødsannonce-svindel bliver samlet i Rigspolitiets landsdækkende center for IT-relateret Økonomisk Kriminalitet, LCIK.

»Vi har modtaget syv anmeldelser. Der er tegn på sammenhæng i sagerne, og derfor har vi samlet dem og sendt dem videre til Københavns politi, som står for efterforskningen,« siger Trine Møller, der er centerchef i LCIK.

Hun understreger, at man aldrig skal opgive sine kontooplysninger til andre, og opfordrer folk til at tale med deres ældre familiemedlemmer om emnet.