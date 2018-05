Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Organiserede bander tømmer på bestilling danske luksusbiler for dyre inventardele og sender dem til Østeuropa, hvor de sælges på det sorte marked. Især rat og airbags bliver i stigende grad lænset fra køretøjerne.

»Airbag mangler«.

Den besked fik Henrik Praetorius’ kone fra instrumentpanelet på deres BMW X4, da hun mandag morgen kl. 04.20 den 5. marts satte sig ud i bilen for at køre til lufthavnen. En tur hun tager hver mandag for at lave forretninger i Norge.

»Så alt var ligesom det plejer, og fordi det var mørkt udenfor og svært at se, smed hun bare sine ting ind på sædet i bilen,« fortæller Henrik Praetorius, der bor i Virum i Nordsjælland.

Hun ænsede ikke, at det bagerste, lille vindue bag passagersædet var knust. Først da bilens motor blev tændt, og beskeden om den manglende airbag tonede frem på instrumentpanelet, så hun, at det ikke kun var airbagen, den var gal med. Hele rattet var væk.

»Der var hverken tegn på hærværk eller vold. Rattet var simpelthen bare blevet skruet af, og stikkene taget ud, og så havde de pænt lagt bolten, der holder rattet fast, på sædet ved siden af,« fortæller Henrik Praetorius, der af den lokale BMW-forhandler fik at vide, at flere andre BMW’er fra lokalområdet samme nat havde fået smadret det bagerste vindue og fjernet rattet.

Hele landet er plaget

BT har bedt Rigspolitiet om at vurdere omfanget af airbagtyveri på landsplan. Tallene journaliseres dog ikke specifikt på tyveri af airbags, men på ‘tyveri fra personbiler’, hvilket omfatter al inventar og værdigenstande i bilen. Dog har Nordsjællands Politi specifikt trukket data om indbrud i biler, hvor enten airbags eller rattet er blevet stjålet, og alene i 2018 har der været 49 tilfælde nord for København.

Samtidig vidner lignende sager om, at problemet langt fra begrænser sig til Nordsjælland. I efteråret 2017 brød ukendte gerningsmænd ind i Autohuset Vestergaard på Fyn og stjal natten til den 30. oktober 2017 27 airbags fra tilsvarende antal parkerede biler. Dagen efter gik det ud over ni fabriksnye biler hos en forhandler i Herning.

Ifølge Lone Otto, der er teknisk afdelingsleder i bilisternes interesseorganisation FDM, er mønstret velkendt.

»Tyverierne finder typisk sted ved et hurtigt angreb, hvor tyvene går efter de samme type biler og dag for dag skifter landsdel,« siger hun og understreger, at det typisk er dyrere biler som BMW, Mercedes og Audi, tyvene går efter.

Ifølge politiet er der tale om topprofessionelle bander fra Østeuropa, der meget målrettet ved, hvad de skal gå efter, og allerede inden de vender retur med tyvegodset har kontakter i hjemlandet til at aftage varerne, lyder vurderingen fra ordensmagten:

»Noget tyder på, at de helt bevidst går ind og udser sig køretøjer i specifikke områder, inden de begår indbruddene. Og der er jo ingen tvivl om, at man har et omsætningsled tilbage i Østeuropa, når man som østeuropæer kører herop for at lave indbrud og stjæle airbags og rat. Om det er bilforhandlere eller reparatører, der opkøber eller bestiller varerne, kan jeg ikke svare på,« siger Lau Thygesen, der er politiinspektør i Nordsjællands Politi.

Ikke et nyt problem

I Nordsjælland er organiseret airbag-tyveri en tendens, der de seneste år er taget til, vurderer politiet. Problemet er dog langt fra nyt, hvilket 57-årige Annelise Spliid Hindevad er et godt eksempel på. Tilbage i 2012 fik hun to gange på fire måneder stjålet airbagen i sin Audi A4, der stod parkeret carporten foran deres hus i Vedbæk.

»Anden gang jeg var oppe hos forhandleren for at få sat en ny airbag i, fortalte de mig, at banderne går i deres skraldecontainere og stjæler emballagen til nye airbags. Herefter sælger de så de stjålne airbags i Polen i original indpakning. De er rimelig snu de her typer,« siger Annelise Spliid Hindevad.

Tyveri fra personbil: Tyveri af airbags eller rat journaliseres ikke specifikt, men puttes ind under kategorien 'tyveri fra personbil', som omhandler tyveri af bilens inventar eller løse genstande i bilen. Det er derfor ikke muligt at give et nøjagtigt billede af, hvor mange airbags og rat, der bliver stjålet på landsplan. Dog kan man se, at der fra 2016 til 2017 er sket en stigning i det samlede antal anmeldelser af tyveri fra personbil, hvilket stemmer godt overens med politiets vurdering af, at organiseret airbagtyveri er en stigende tendens: 2016: 13.673

2017: 14.228

2018 1. Kvartal: 3.610 Kilde: Rigspolitiet

