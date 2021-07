Natten til mandag blev Henrik Jost og hans hustru vækket fra deres dybe søvn i deres hjem i Espergærde nord for København.

Foran dem stod deres datter ulykkelig og grædefærdig over det, hun netop havde været udsat for.

»Hun var rædselslagen og havde været bange for at ringe og fortælle os det. Så hun var i stedet kommet hjem,« fortæller 51-årige Henrik Jost.

Kort forinden var Henrik Jost bonusdatter på 15 år nemlig offer i en brutal voldssag, som er blevet omtalt i flere landsdækkende medier de seneste dage. Sammen med en håndfuld veninder var Henrik Jost datter kommet gående ved den lokale Circle K-tankstation i Espergærde, da en mand på et løbehjul kørte forbi dem.

Han skal ikke have lov til at gå frit rundt herude Henrik Jost

»Hun havde holdt fødselsdag søndag og var sammen med nogle veninder på vej til en fest ikke langt herfra.«

Alt imens manden passerer de unge piger, fløjter han efter dem. Men da Henrik Jost bonusdatter umiddelbart efter gør manden opmærksom på, at de altså kun er 15 år gamle, slår det tilsyneladende klik for manden.

Med først et slag i ansigtet og efterfølgende to spark i hovedet bliver den 15-årige pige sendt direkte i asfalten med en hjernerystelse, en flækket læbe og adskillige hudafskrabninger.

Pigen og hendes veninder anmelder straks hændelsen til politiet, som umiddelbart efter anholder og sigter en 22-årig mand fra lokalområdet for overfaldet. Siden er manden igen blevet løsladt, fordi man fra politiet side har vurderet, at der ikke var grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør.

Og det undrer Henrik Jost.

»Jeg synes, det er helt sindssygt, når man ser på alvoren af overfaldet og ikke mindst kraften i hans spark,« siger han og henviser til videoen af overfaldet.

»Ud fra det, jeg har set og hørt, så mener jeg bestemt, at de bør takseres hårdere. Han skal ikke have lov til at gå frit rundt herude,« siger han videre.

Ifølge Henrik Jost bor den 22-årige sigtede ikke langt fra ham og bonusdatteren, og det har blandt andet medført, at hun ikke længere tør at bevæge sig rundt uden for hjemmet.

»Hun er selvfølgelig bange,« siger Henrik Jost, som i første omgang talte med Helsingør Dagblad.

Henrik Jost har nu allieret sig med en advokat, fordi han vil klage over politiets håndtering af sagen. Han mener, at den 22-årige som minimum skulle have været fremstillet i et grundlovsforhør.

Men det har man fra politiet side vurderet, at der ikke var grundlag for, fortæller politiinspektør ved Nordsjællands Politi Svend Foldager

»Jeg kan godt forstå, hvis de er utrygge, men det er bare ikke nok til at varetægtsfængsle nogen,« siger han og tilføjer:

»Der er nogle kriterier, som skal opfyldes, hvis en person skal fremstilles i dommervagten, og i det her tilfælde har vi vurderet, at der ikke var grundlag for at få ham fremstillet.«

Svend Foldager understreger dog, at man fortsat efterforsker sagen.