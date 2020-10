Peter Madsen er en af Danmarks farligste forbryddere. Derfor er det uacceptabelt, at det kan lykkes ham at flygte.

Det siger tidligere retspsykiater Henrik Day Poulsen.

»Han er en velbegavet mand, men også en mand, der er utrolig farlig. Vi har at gøre med en mand, der har begået et af danmarkshistoriens mest bestialske drab, og netop fordi han kan bruge sin begavelse til noget farligt, er det meget bekymrende, at man ikke passer bedre på ham,« siger han.

Han vurderer, at Peter Madsen på fri fod vil udgøre en stor sikkerhedsrisiko.

»Sådan en mand som ham må ikke slippe ud. Der kan være personer, han måske ville skade, blandt andet nogle af dem, der har vidnet mod ham i retten. Jeg vil sige, at jeg håber, de får ham sendt bag lås og slå hurtigst muligt.«

Netop fordi Peter Madsen er en fingernem opfinder, bør Kriminalforsorgen være ekstra opmærksom på ham, mener Henrik Day Poulsen.

»Det er ikke en hvilken som helst fange, og Kriminalforsorgen har en særlig opgave med at passe på ham. Det viser, at det har den ikke været gearet til, hvis han er i stand til at lave et stunt som det her,« siger han.