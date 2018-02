Henriette Olesens søn, Matti Olesen, var den ene af de to 15-årige drenge, der fredag eftermiddag blev akut indlagt på Sjællands Universitetshospital Køge efter de havde taget amfetamin-lignende stof. Nu har hun et opråb til andre forældre.

»Overlever han det her?«

Sådan spurgte Henriette Olesen sig selv, da hun fredag aften fik beskeden om, at hendes 15-årige søn Matti Olesen var blevet indlagt akut på Køge Hospital sammen med en kammerat. Begge svævede de mellem liv og død, fordi de havde indtaget et amfetamin-lignende stof, som de havde købt af en mand i Haslev.

»Man bliver jo dødbange og tænker, hvad efterspillet bliver. Jeg hastede til hospitalet i Køge for at være sammen med ham,« fortæller Henriette Olesen lørdag aften ganske få timer efter, at hendes søn lørdag blev udskrevet fra hospitalet med livet i behold.

Oplevelsen har nu fået Henriette Olesen til at råbe vagt i gevær og advare andre forældre og unge om de konsekvenser, der er forbundet med indtagelse af stoffer. For mens hendes egen søn »slap billigt,« så ligger hans kammerat fortsat i koma som følge af de alvorlige bivirkninger.

»Det er vigtigt, at folk bliver advaret. Jeg bliver selvfølgelig sur som mor, når min søn gør sådan noget, og jeg kan ikke forstå, at han ikke vidste, hvad han kastede sig ud i og kendte til alvoren af det. Jeg har spurgt ham flere gange, om han ikke var klar over, hvor farligt det er, men det vidste han ikke. Han var ikke godt nok oplyst, selv om de unge jævnligt bliver advaret i skolen og forskellige medier,« siger hun.

Hændelsen fik lørdag Sydsjællands Politi til at advare borgere i området om, at der var et farligt stof i omløb. Umiddelbart efter kunne politiet oplyse, at man havde anholdt en mand, der erkendte at have solgt det stof til Matti Olesen og hans ven, som senere fik de to teenagere indlagt.

Og det var ifølge Henriette Olesen første gang, at hendes søn har taget nogen former for stoffer.

»Man går jo i den tro, at det kan mine børn ikke finde på. Det tror man jo altid, og så bliver man bare dødsforskrækket. Jeg tror, det er vigtigt, at man bliver bedre til at oplyse de unge om, hvor farligt det er, og at man fortæller dem, at de ikke må tro, at det bare giver dem en hurtig rus, der forsvinder igen,« siger hun og tilføjer:

»Jeg tror ikke, at de unge er så dumme, at de tager det, hvis de ved, at man kan dø af det.«

Matti Olesen har det efter omstændighederne godt. Han er dog psykisk medtaget oven på oplevelsen, fortæller Henriette Olesen.