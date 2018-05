Moren til den ven, der sammen med 15-årige Adam Buk blev indlagt efter indtagelse af MDMA, er chokeret over, at den 17-årige pusher, der solgte narkotikaen til teenagerne, tirsdag er frikendt for uagtsomt manddrab.

»Jeg synes, det er dybt forkasteligt, at han ikke er dømt hårdere. Jeg er meget skuffet over det danske retssystem. Jeg er chokeret over det. Adam er død. Der er et barn, der er død,« siger Henriette Olesen til BT.

Den 15-årige Adam Buk mistede livet i februar, efter at han i 13 dage på Rigshospitalet havde kæmpet med de skader, som indtagelsen af en meget stærk udgave af MDMA havde medført på hans organer.

Matti Olesen, søn af Henriette Olesen og bedste ven og klassekammerat med Adam Buk, blev også indlagt men kunne udskrives efter et døgn.

Anklageren i sagen krævede den tiltalte idømt et år og tre måneders fængsel, men den unge pusher slap med fire måneders fængsel, som han allerede har afsonet under sin varetægtsfængsling i surrogat på en institution under de sociale myndigheder.

Ifølge Retten i Næstved kunne den 17-årige ikke forudsige, at salget af MDMA til de to drenge i deres hjemby Haslev på Sjælland ville resultere i Adam Buks død. Pusheren kunne derfor forlade retten som en fri mand.

»At han kan gå derfra, kan jeg slet ikke forstå. Han siger i retten, at han ved, at det er hårde stoffer. Jeg ser ikke noget fornuft i, at han går fri. Det er ligegyldigt om han er 17 år eller 30 år, når han bevidst sælger stoffer. Han kan gå direkte ud af retten og gøre det samme igen,« siger Henriette Olesen, der stadig er i sorg over tabet af Adam Buk, som hun har kendt i mange år, fortæller hun.

»Jeg er stadig dybt ulykkelig over, at Adam ikke er her mere. Det har ofte slået mig, at det kunne være Matti. Jeg priser mig lykkelig for, at han stadig er her.«

Afgørelsen i retten betyder ingenlunde, at Henriette Olesen nu kan lægge låg på sagen.

»Jeg havde håbet på et andet udfald og havde så følt en anden retfærdighed,« siger hun.

Anklagemyndigheden har 14 dage til at afgøre, om man vil anke dommen til Østre Landsret.