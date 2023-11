»Jeg elsker jer alle samen. Det gør jeg virkelig.Bortførte fem-årig pige: Henrettet midt i Fadervor

53-årige David Renteria nåede at sende en sidste hilsen til sin tilstedeværende søster og en ven, da han forleden blev henrettet i USA.

Dødsdommen blev eksekveret i statsfængslet i Huntville, Texas, med en dødelig indsprøjtning af det bedøvende stof pentobarbital.

Henrettelsen i fængslets dødskammer blev på få meters afstand gennem et vindue også overværet af familien til den fem-årige pige Alexandra Flores, som han i november 2001 bortførte fra en Walmart-forretning i El Paso, mens hun var på juleshopping med sin familie.

At dømme ud fra kornede overvågningsbilleder fra forretningen havde han i 40 minutter luret i forretningen, inden han så sit snit til at føre hende væk.

Bagefter kvalte han pigen og satte ild til hendes lig i en gyde 25 kilometer væk, beretter Sky News.

Renteria blev hurtigt anholdt for kidnapningen og drabet. I retten hævdede han, at han var blevet tvunget til at kidnappe pigen af en bande, der havde fremsat trusler mod hans familie. Og at det var bandemedlemmer, der dræbte pigen.

Myndighederne fandt dog David Renteria skyldig i at have udført både kidnapningen og drabet på egen hånd.

I hans varebil blev der ifølge anklageren fundet blod, der svarede til pigens, ligesom der blev fundet et aftryk af hans håndflade på den plastikpose, der var sat over pigens hoved, før der blev sat ild til hendes lig.

Højesteretten i Texas afviste på selve dagen for henrettelsen to anmodninger fra Renterias forsvarsadvokater om at udsætte eksekveringen af hans dødsstraf.

Umiddelbart inden sin henrettelse sang den 53-årige mand et par salmer i dødskammeret og undskyldte over for familien til den dræbte pige.

»Jeg er ked af alle de fejl, som jeg har begået. Og til dem, der har krævet min død, som er ved at myrde mig: jeg tilgiver jer.«

Henvendt til pigens forældre fortsatte han:

»Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på de skæbnesvangre begivenheder den dag, og hvad der skete.«

»Der er ingen ord til at beskrive, hvad I går igennem, og det forstår jeg.«

Til sidst begyndte han at recitere Fadervor, men gik allerede i stå ved ordene »du som er i himlene«, da dødsgiften begyndte at virke.

Foreløbig er 23 mennesker blevet henrettet i USA i år.