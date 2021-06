»Jeg var bare nysgerrig og videbegærlig«.

Sådan lød det fredag formiddag i et stegende hedt retslokale i Københavns Byret, hvor den ene af to terrortiltalte unge mænd blev afhørt om sin interesse for Islamisk Stat og terrororganisationens henrettelsesvideoer.

Begge de 26-årige mænd er tiltalt for forsøg på terrorisme, efter at de i december 2019 gik i en PET-fælde og ifølge tiltalen købte våben til en eller flere terroraktioner. Begge nægter sig skyldige.

Anklager Line Steffensen fra Københavns Politi ville gerne vide, hvorfor der på den 26-årige mands mobiltelefon er fundet spor af blandt andet flere blodige henrettelsesvideoer fra Islamisk Stat, som er afsendt via terrororganisationens såkaldte nyhedsbureau Amaq.

På videoerne ser man eksempelvis bagbundne mænd bliver henrettet på klos hold med skud i baghovedet, mens de islamistiske krigere jubler.

»Jeg kan ikke huske at have set den konkrete video. Hvis jeg havde delt den, kan jeg godt forstå, at det havde havde været problematisk. Men det svarer bare til at have et abonnement på Berlingske eller Politiken. Jeg kan ikke se, hvorfor det er relevant, at det er på min telefon,« lød det fra den 26-årige.

Anklageren borede særligt i en enkelt af IS-videoerne, som han aktivt har hentet ned og lagret på sin mobil i juni 2019.

Den ét minut og 48 sekunder lange propagandavideo for terror indledes med en maskeret kriger i militærtøj og en maskinpistol over skulderen, inden den reklamerer for terror som propagandaredskab.

Blandt andet ser man en grafik med eksplosioner foran Eiffeltårnet i Paris og Big Ben i London.

»Jeg skulle bruge den i forhold til en specifik person, som jeg ikke har lyst til at fortælle hvem er. Han havde på daværende tidspunkt nogle spørgsmål, som jeg blev stillet,« lød forklaringen fra den 26-årige, mens han flyttede uroligt på sine fødder i vidneskranken og understregede, at han altid har taget dyb afstand fra drab på uskyldige mennesker.

Han blev anholdt 11. december 2019 på parkeringspladsen ved indkøbscentret Field's i København.

Her mødtes han med en PET-agent, og købte to pistoler med lyddæmpere, seks magasiner og 750 patroner.

Det skete efter, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) i månedsvis siden sommeren 2019 langsomt havde arbejdet sig ind på de to tiltalte, som man mistænkte for at tilhøre det radikaliserede islamistiske miljø i Danmark.

På et lukket chatforum på tjenesten Telegram havde PET oprettet en fiktiv profil, som på et tidspunkt begyndte at skrive direkte med en af de tiltalte, som angiveligt samlede penge ind til en såret person i Tyrkiet.

På et tidspunkt mødtes den tiltalte med en PET-agent, som støttede indsamlingen med et pengebeløb, og efterhånden begyndte man også at drøfte, om der kunne skaffes våben.

Det kulminerede 11. december 2019 ved 12-tiden med våbenkøbet ved Field's.

Det fremgår ikke af tiltalen mod dem, om det var i Danmark eller i udlandet, at våbnene efter politiets opfattelse skulle bruges ved en eller flere terrorhandlinger.

Terrorsagen skal efter planen foregå over 15 retsdage frem til efteråret, hvor dommen forventes at falde 26. oktober.