De startede som fjender på hver sin side af loven.

»Panteren« som storkriminel narkobagmand og René Dahl Andersen som effektiv narkobetjent i Københavns Politi.

Men under afhøringer på Station City for nogle år siden kom de pludselig på bølgelængde, og et årelangt venskab blev grundlagt.

»Panteren« blev tophemmelig meddeler for narkobetjenten og viste sig at blive en guldfugl for politiet.

Takket være solide tip fra meddeleren kom andre kriminelle bag tremmer i årevis, og politiet kunne beslaglægge omkring to et halv ton hash, ti kilo kokain og flere skarpladte pistoler.

René Dahl Andersen har for nylig fortalt om samarbejdet i bogen 'Hærdet – narkobetjent med gaden i blodet', som han har skrevet i samarbejde med journalisten Casper Fauerholdt.

Og i det seneste nummer af Euroman har den hemmelige meddeler ladet sig interviewe sammen med sin fortrolige i politiet. Her forklarer »Panteren« blandt andet, at han gik med til at give politiet oplysninger, fordi han på en måde følte, at han »skyldte lidt« til samfundet.

»Det var lidt ligesom at gå ned i kirken og bede om syndsforladelse,« siger »Panteren« til bladet.

René Dahl Andersen nåede at arbejde 20 år i Københavns Politi, inden han blev smidt ud efter at have stjålet kostbare kobberlamper på Politigården. Nu har han skrevet en bog om livet som narkobetjent og undercover-agent. Foto: Nikolai Linares Vis mere René Dahl Andersen nåede at arbejde 20 år i Københavns Politi, inden han blev smidt ud efter at have stjålet kostbare kobberlamper på Politigården. Nu har han skrevet en bog om livet som narkobetjent og undercover-agent. Foto: Nikolai Linares

Han begrunder dog også samarbejdet med, at han som kriminel havde brug for en ven, som han kunne stole på.

Og René Dahl Andersen viste hurtigt, at han var villig til at gå langt – faktisk ulovligt langt – for at vinde tilliden hos den vigtige kilde fra bandemiljøet. Nemlig ved på et tidligt tidspunkt at forære ham et par plader beslaglagt hash.

Det var lodret ulovligt og fyringsgrund, men cementerede det tætte forhold, som stadig består.

Også selvom »Panteren« i dag er ude af kriminalitet, og René Dahl Andersen er blevet fyret fra politiet efter en tyverisag om fem dyre kobberlamper, som han tog med sig hjem fra Politigården.

Som narkobetjent på Vesterbro følte René Dahl Andersen sig ofte nødt til at bøje retsplejelovens regler på en kreativ måde for at kunne bekæmpe de kriminelle effektivt. Foto: Nikolai Linares Vis mere Som narkobetjent på Vesterbro følte René Dahl Andersen sig ofte nødt til at bøje retsplejelovens regler på en kreativ måde for at kunne bekæmpe de kriminelle effektivt. Foto: Nikolai Linares

»Vi mødes stadig privat som venner, når det geografisk og sikkerhedsmæssigt kan lade sig gøre. Og vi taler sammen over Skype ugentligt,« fortæller René Dahl Andersen til B.T.

»Vi har en stærk relation, og jeg tror også på, at man skal være ordentlig og ikke bare kassere et menneske, når man ikke kan bruge det til noget konkret længere.«

»Han er ude af kriminalitet nu. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at kontakten til mig har spillet en rolle for det, men det kan jeg ikke. Jeg plejer at sige med et smil på læben, at han har tjent de penge, han skulle, på en livslang og givtig karriere som en del af det kriminelle miljø i Europa,« siger den tidligere narkobetjent.

Og »Panteren« selv er stadig meget bevidst om, at han af hensyn til sin sikkerhed er nødt til at være ekstrem opmærksom på, at ingen i det kriminelle miljø får kendskab til hans tidligere virke som hemmelig meddeler for politiet.

René Dahl Andersen blev specialtrænet som undercover-agent hos FBI og var i en langvarig operation med en udenlandsk efterretningstjeneste med til at fælde en international narkobaron og hans slæng. Foto: Nikolai Linares Vis mere René Dahl Andersen blev specialtrænet som undercover-agent hos FBI og var i en langvarig operation med en udenlandsk efterretningstjeneste med til at fælde en international narkobaron og hans slæng. Foto: Nikolai Linares

»Det er en hemmelighed, jeg bliver nødt til at holde på. Det er en del af mit liv, jeg ikke kan fortælle til nogen,« siger han til Euroman.

Ikke engang hans kone eller andre familiemedlemmer kender til hans livsfarlige hemmelighed. Ja, faktisk hjalp René Dahl Andersen på et tidspunkt med en falsk anholdelse »Panteren« til at slippe hjemmefra til et erotisk stævnemøde, som konen ikke skulle opdage.

Til gengæld havde narkobetjenten i forhold til meddeleren meget fokus på ikke at blive misbrugt som et nyttigt redskab i den benhårde rivalisering i det kriminelle miljø.

»Ingen skal selvfølgelig i fængsel for noget, som de ikke havde gjort. »Panteren« forsøgte lidt i den retning én gang, hvor han overvejede at plante en pistol i carporten hos en konkurrent. Det konfronterede jeg ham med det samme med, og det gjorde faktisk vores relation endnu stærkere,« siger René Dahl Andersen til B.T.

Som narkobetjent opbyggede René Dahl Andersen et kildenetværk af hemmelige meddelere i det kriminelle miljø. En af dem gav han nogle plader beslaglagt hash for at vinde hans tillid. Det var ulovligt, men gav store resultater. Foto: Nikolai Linares Vis mere Som narkobetjent opbyggede René Dahl Andersen et kildenetværk af hemmelige meddelere i det kriminelle miljø. En af dem gav han nogle plader beslaglagt hash for at vinde hans tillid. Det var ulovligt, men gav store resultater. Foto: Nikolai Linares

»Jeg kan naturligvis ikke vide det med sikkerhed, men jeg er rimelig sikker på, at han ikke har brugt mig. Jeg ved, at han har fået det ud af det, at han fik lov til at gøre en forskel på det, som han syntes var forkert. Det var især i forhold til våben og voldelig kriminalitet,« tilføjer den tidligere politimand.

Hans bog har siden udgivelsen i marts solgt foreløbig 15.000 eksemplarer og er netop også blevet solgt til udgivelse i Sverige og Finland. Desuden planlægger han en større mængde foredrag til efteråret.