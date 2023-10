Næsten et ton hash viste sig at være skjult i en lastbil, som for en uge siden blev trukket til side og undersøgt nærmere af politi og toldvæsen ved indrejsekontrollen i Rødbyhavn.

Helt præcist blev hashen opgjort til at veje 924 kilo.

De to spansktalende mænd i lastbilen blev i største hemmelighed anholdt klokken 14.05 sidste fredag og sigtet for indsmuglingen af den solide mængde hash.

Dagen efter blev duoen fremstillet i et grundlovsforhør ved byretten i Nykøbing Falster.

Her begærede anklager Iben Grønbæk fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi retsmødet afviklet for lukkede døre - altså uden at hverken presse eller andre tilhørere måtte være til stede eller bagefter få at vide i detaljer, hvad sagen drejer sig om.

Den begæring blev begrundet med, at der formentlig er medgerningsmænd på fri fod, så det på afgørende måde kan hindre sagens opklaring, hvis retsmødet blev afviklet for åbne døre i fuld offentlighed.

B.T. har imidlertid fået aktindsigt i en udskrift af retsbogen fra grundlovsforhøret med de to spansktalende mænd på 67 og 57 år.

Heraf fremgår det, at de begge sigtes for efter forudgående aftale eller i fælles forståelse at have været i besiddelse af ikke under 924 kilo hash, som de indførte i lastbilen med henblik på overdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag.

Efter via tolk at have talt med deres danske forsvarer nægtede de sig begge skyldige.

Det fremgår ikke af udskriften af den åbne del af retsmødet, om de to anholdte ønskede at udtale sig ved retsmødet, men efter et godt to timer langt grundlovsforhør blev begge varetægtsfængslet for foreløbig tre uger.

Hvis de ender med at blive dømt for indsmuglingen af den store mængde hash, kan de formentlig se frem til flere års fængsel.

Eksempelvis kom det i juni 2021 til at koste en 54-årig lastbilchauffør fra Ungarn tre et halvt års fængsel, da han ved byretten i Roskilde blev fundet skyldig i indsmugling af 625 kilo til Danmark.

Desuden blev han udvist af Danmark og fik indrejseforbud for bestandig.

