Det var et regulært gennembrud for flere europæiske politimyndigheder, da det i 2020 lykkedes fransk og hollandsk politi at dekryptere beskedtjenesterne Sky og EncroChat.

Alene i Danmark er 240 personer blevet idømt fængsel i sager, hvor de dekrypterede data spiller en rolle i bevisførelsen.

Indtil da var tjenesterne i vidt omfang blevet brugt af kriminelle som en sikker kommunikationskanal, som politiet ikke kunne overvåge.

Efter den succesfulde dekryptering er flere personer blevet dømt i sager, hvor data fra beskedtjenesterne indgår som del af bevismaterialet.

For eksempel brugte to ledende medlemmer tjenesten Sky til at orkestrere et dobbelt bandedrab tilbage i slutningen af 2020.

Under retssagen kunne anklageren fremvise flere beskeder, der viste hvordan de to ledende medlemmer gav ordre til de fem mænd, der skulle udføre drabet.

De blev tirsdag i denne uge begge idømt livstid. Tallene stammer fra slutningen af 2022 og starten af 2023. Derfor indgår de to ikke i oversigten.

Sammenlagt er der blevet idømt over 1700 års fængsel i sager, hvor de nu nedlagte tjenester indgår i bevismaterialet.

Tallene fremgår af et svar til Folketingets retsudvalg fra Rigsadvokaten.

Ifølge opgørelsen har i alt ni personer fået livstidsdomme.

Opgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed, da en person dømt i en sag, hvor begge tjenester indgår i bevismaterialet, indgår i opgørelsen to gange.

Forsvarsadvokater har over en bred kam stillet sig kritiske over for brugen af de dekrypterede data, men tilbage i januar i år, fastslog Højesteret endegyldigt, at beskederne godt må bruges som bevis i straffesager.

