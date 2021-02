Lys i retsbygning i Holbæk sent mandag aften. Politiet ønsker fortsat ikke at udtale sig, skriver sn.dk.

En større politiaktion på flere adresser i Holbæk i weekenden har formentlig sammenhæng med en sag om terrorisme. Det skriver det regionale medie sn.dk.

Sent mandag aften har Retten i Holbæk afholdt retsmøde i en sag, som tilsyneladende drejer sig om netop terror, beretter mediet.

I løbet af weekenden nægtede Midt- og Vestsjællands Politi at besvare spørgsmål om årsagen til ransagninger med kemiske eksperter og bomberyddere.

Også tirsdag er der tavshed. Vicepolitiinspektør Jacob Olsen ønsker ifølge sn.dk og Nordvestnyt ikke at udtale sig.

- På et eller andet tidspunkt kommer der en melding, siger han.

Et øjenvidne beretter ifølge det lokale medie, at der var et større politiopbud ved retsbygningen sent mandag aften, og at der var lys i bygningen.

/ritzau/