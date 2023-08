Torsdag ønskede politiet på ingen måde at oplyse, hvorfor de igennem flere timer talstærkt var til stede på indre Nørrebro, men ifølge B.T.s oplysninger var der tale om voldsepisode, der inkluderer knivstik.

Her kom en person til skade.

Fredag bekræfter en kommunikationsmedarbejder ved Københavns Politi, at der er var tale om et knivstikkeri. Det sker i en mail med følgende ordlyd:

'Københavns Politi kan oplyse, at de i går var til stede ved Stengade og i Folkets Park på Nørrebro i forbindelse med et muligt knivstikkeri, der skulle have fundet sted i området.

Kort før klokken ni var en 38-årig mand ankommet til Rigshospitalet alvorligt tilskadekommen, da han var blevet tildelt flere knivstik. Manden var selv kørt til Rigshospitalet.

Undervejs havde han ved Møllegade/Nørrebrogade påkørt en cyklist, som dog ikke kom alvorligt til skade.

Der er ikke foretaget anholdelse i sagen om knivstikkeriet, og den efterforskes fortsat. Københavns Politi hører gerne fra vidner, der kan havde set noget mistænkeligt i området omkring Stengade torsdag morgen omkring kl. 8.30', lyder det i mailsvaret.

Eventuelle vidner kan kontakte politiet på telefon 114.

