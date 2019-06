Østjyllands Politi havde onsdag formiddag afspærret flere gader i hjertet af Aarhus.

Afspærringen fortsatte det meste af formiddagen og politiet holdt kortene tæt ind til kroppen.

Nu løfter Østjyllands Politi dog sløret for, hvad episoden drejede sig om.

'Vi fandt en ukontaktbar kvinde, og har undersøgt nærmere for at kunne udelukke, at der er sket en forbrydelse. Kvinden har det ok efter omstændighederne. P.t. intet, der tyder på en forbrydelse,' skriver politiet på Twitter.

Tidligere på dagen var pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, meget fåmælt:

»Vi undersøger et mistænkeligt forhold,« sagde han til B.T.

Hvad drejer det mistænkelige forhold sig mere specifikt om?

»Jeg kan sige så meget, at det ikke er noget, folk bør være bekymrede over. Mere kan jeg ikke oplyse lige nu.«

Til stiften.dk meddelte Østjyllands Politi tidligere på formiddagen, at der vil formentlig gå nogle timer, inden afspærringen kan ophæves.

Det er dele af Rosensgade og Mejlgade, som siden onsdag morgen har været spærret af for offentligheden på grund af politiets arbejde.

Nærmere bestemt er Rosengade spærret fra Hotel Royal og hen mod Mejlgade.

Den sydlige del af Mejlgade er også lukket af.

Ifølge stiften.dk arbejder politiet på at finde tekniske spor i det afspærrede område.