To unge mænd handlede hurtigt, snarrådigt og heltemodigt natten til søndag i Svendborg.

De var i nærheden af havnen, da de hørte og så noget mistænkeligt ved havnen, og de skyndte sig hen for at undersøge sagen nærmere.

»Der er en yngre kvinde, som har haft nogle kontroverser på et værtshus. Hun går ned til havnen for at trække noget frisk luft, men får overbalance og falder i vandet,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

De to mænd opdager det og skynder sig ned for at redde den 21-årige pige op af vandet.

Herefter tilkalder de en ambulance.

»Hun var nedkølet, og de tilkaldte derfor hjælp,« fortæller vagtchefen.

Han har ikke yderligere oplysninger om den unge kvindes helbredstilstand, men formoder, hun er kommet sig fint efter uheldet.