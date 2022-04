Det er tilsyneladende svære end som så. I hvert fald er det sket igen.

På en time udskrev politiet bøder for 48.000 kroner i krydset Skovgårdsvej/Gammel Horsensvej i Tranbjerg.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport mandag.

Igen havde bilisterne glemt, hvad 'fuld stop' betyder og valgte derfor i stedet at køre frem for fuld stop i stedet for at holde stille.

Og grunden til der skrives igen er, at vi blot skal tilbage til 16. marts, hvor politiet også var til stede i krydset.

På blot en time og 40 minutter udskrev politiet dengang bøder for 104.000 for at køre frem for fuld stop.

En forseelse, der både koster en bøde på 2000 kroner og et klip i kørekortet.

Det var et tip fra en borger, der tidligere fik politiet til at foretage en kontrol og dermed vende tilbage.

Og det må siges at være med god grund.

To timer og 40 minutter til den nette sum af 152.000 kroner.