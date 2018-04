I videoen øverst kan du høre dommer Anette Burkø læse Peter Madsens dom op.

To ud af tre danskere mener, Peter Madsen har fået den straf, han fortjener.

Det viser en rundspørge udført af YouGov for Metroxpress, hvor næsten 1.000 danskere er blevet spurgt, og her erklærer 65 pct. sig enige med dommeren og domsmændene i afgørelsen på den næsten to måneder lange ubådssag.



Selvom afgørelsen om livstid til Peter Madsen ikke er endelig, fordi ubådsbyggeren har valgt at anke sagen, så overrasker resultatet ikke kriminolog og lektor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke.

Undersøgelsen Peter Madsen er i Københavns Byret blevet kendt skyldig i drab på journalist Kim Wall, og tildelt straffen fængsel på livstid.Synes du, at det er den rigtige dom? Ja, lovens strengeste fængselsstraf er den rigtige: 69 % Nej, synes tidsubestemt forvaring havde været den rigtige straf: 23 % Nej, synes at staffen skulle have været tidsbestemt: 1 % Nej, mener ikke, at beviserne mod Peter Madsen berettiger til en straf for drab: 1 % Ved ikke: 7 % Undersøgelsen er baseret på interview med 956 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet d. 25. April 2018. ©YouGov for MetroXpress.

»Retten har afsagt en juridisk dom på baggrund af den bevisførelse, anklageren og forsvareren har præsenteret. Retten har altså fundet frem til det, man kalder den materielle sandhed. Men når man spørger danskerne, så er deres svar jo baseret på deres følelser, og de fleste vil tage afstand til de grusomme ting, der er kommet frem i sagen mod Peter Madsen. Det har vi behov for at slå fast, og derfor vil vi automatisk svare, at vi ønsker den hårdeste straf,« forklarer hun.

Det handler ifølge lektoren helt grundlæggende om vores retsfølelse.

Anklager Jakob Buch-Jepsen orienterer pressen foran Københavns Byret. Foto: Mads Claus Rasmussen Anklager Jakob Buch-Jepsen orienterer pressen foran Københavns Byret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Alligevel opfordrer hun til, at danskerne generelt bør stole på rettens afgørelse af sagen, fordi det er baseret på anklager og forsvarers beviser.

Det er vigtigt, at alt kommer frem i løbet af en retssag – både det, der peger på at den tiltalte er skyldig, men også det, der peger på, han er uskyldig.



»Den ene procent, der mener, beviserne mod Peter Madsen ikke berettiger til en straf for drab, skal huske på, at selvom mediedækningen har været massiv, så er der stadig detaljer og beviser, som måske ikke er blevet delt med offentligheden. Det er derfor umiddelbart svært at vurdere skyldsspørgsmålet, når man ikke kender til alle detaljerne,« afslutter Linda Kjær Minke.

Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret onsdag. Foto: Bax Lindhardt Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret onsdag. Foto: Bax Lindhardt

Anklager Jakob Buch-Jepsen efter domsafsigelse i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns byret onsdag d. 25. april 2018. Foto: Nikolai Linares Anklager Jakob Buch-Jepsen efter domsafsigelse i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns byret onsdag d. 25. april 2018. Foto: Nikolai Linares

