Der var linet op til den helt store byfest i den midtjyske by Vitten.

For efter mere end to års arbejde skulle den lille by endelig have sig en ny legeplads til både børn og barnlige sjæle.

Festen skulle løbe af stablen sankthans d. 23 juni, og der var booket både hoppeborg, pølsevogn, slush ice- og popcornmaskine til åbningen af legepladsen, som har kostet 1,1 million kroner.

Sådan skal den nye legeplads se ud, når den engang bliver færdig. Foto: Bestyrelsen i Vitten Borgerforening og Forsamlingshus

Men godt to uger inden den længe ventede åbning skete det, der bare ikke måtte ske. En eller flere tyve havde natten til d. 6. juni stjålet flere ting fra den nye legeplads. Det skriver Lokalavisen Favrskov.

Fra legepladsen manglede der minimum to redegynger, en trækasse med låg til sandlegetøj, nogle specielle beslag, og så var der forsøgt at skrue en stang ud af det ene kolbøttestativ, da håndværkerne mødte ind torsdag morgen.

Der er stjålet mere, men man ved på nuværende tidspunkt ikke præcist hvad.

Det fortæller Claus Madsen, der sidder i Vittens Borgerforening og er en af kræfterne bag den nye legeplads. Han har sammen med andre frivillige i borgerforeningen kæmpet i to år for at få den til byen.

Håndværkere har været i gang med at sætte legepladsen op siden mandag. Foto: Privatfoto

Derfor gjorde det også ekstra ondt, da han fik den triste nyhed.

»Man føler, man skal starte helt forfra. Jeg troede ikke, at det her projekt skulle koste blod, sved og tårer. Men i går - det var noget af en mavepuster.«

Jeg kan høre, du bliver rørt. Hvorfor gør du det?

»Alt det her arbejde er jo frivilligt. Og når man lægger så mange timer i det, gør det bare ondt, når sådan noget her sker,« fortæller han.

Til daglig arbejder Claus Madsen som kok og bor i Vitten med sin kone og to børn.

Derfor havde han også set frem til byens nye legeplads, da den skulle »være et samlingspunkt for alle byens borgere.«

Invitationerne til byfesten var også lige sendt ud, da de triste nyheder om tyveriet kom. Tyveriet gør også, at byfesten bliver aflyst og erstattet af en almindelig sankthansfejring.

Borgerforeningen er forsikret, så der skal nok komme til at stå en legeplads, men præcist hvornår ved Claus Madsen ikke. Han håber dog på, at den kan stå klar til august.

Det var blandt andet to redegynger, der var væk, da legepladshåndværkerne mødte ind torsdag morgen. Foto: Privatfoto

Det vides endnu ikke, hvor mange penge, der er stjålet for, men »det er ret bekosteligt,« fortæller Claus Madsen, der har meldt tyveriet til politiet.

Siden tyveriet er der blevet opsat overvågning på stedet, og alt det tilbageværende er blevet låst inde.

Derudover kommer Claus Madsen med en opfordring om, at hvis man har været i området og set noget mistænkeligt natten til 6. juni, eller man opdager nogle af tingene ligge et sted, så skal man endelig råbe op om det.