Politiet efterforsker, om der har været et stenkast fra en bro over Helsingørmotorvejen.

Trafikken er tirsdag formiddag stoppet på Helsingørmotorvejen i sydgående retning ved afkørsel til Lundtofte.

Det skyldes, at der muligvis har været et stenkast fra broen over motorvejen, oplyser politiet ved 10.30-tiden.

Nordsjællands Politi kan ikke umiddelbart oplyse, hvor længe spærringen ventes at stå på.

/ritzau/