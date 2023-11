Hells Angels-rockerne fra Amagerafdelingen Nomads skal finde et nyt sted at holde til midt under den verserende bandekonflikt.

For rockerborgen i Siljangade 10, der har været HA's hovedsæde på Amager siden 2011, er fra 1. januar ikke længere i Hells Angels besiddelse.

Det fortæller flere kilder med indsigt i sagen til B.T.

Lige nu er bygningen tom for rockere, da Københavns Politi har lukket stedet.

Siden 28. august, hvor den verserende bandekonflikt med LTF var på sit højeste med drab og bomber, har politiet lavet et opholdsforbud på adressen. Det løber foreløbigt frem til 22. november.

Men rockerne når formentlig heller ikke at holde nytår i Siljangade, da de skal være ude af lokalerne 1. januar 2024.

Ejet af støtteforening

Tilbage i juni måned 2011 købte en såkaldt støtteforening, der sørger for klubhus til rockergruppen Hells Angels, adressen.

Kort tid efter flyttede rockerne ind i den lidt over 600 kvadratmeter store ejendom.

Inden indflytningen blev ejendommens nederste vinduer muret til, og der blev opsat en kæmpe gitterport.

Nomads-afdelingen Afdelingen blev grundlagt 28. august 1996 af medlemmer, der kom fra Hells Angels første afdeling i København. Her var der tale om medlemmer af Copenhagen afdelingen – cirka halvdelen, der flyttede fra Titangade på Nørrebro til Amager. Afdelingen fik navnet Nomads.

Det er denne støtteforening, der har solgt ejendommen. Det fremgår ikke, hvem den nye ejer af ejendommen er.

Hells Angels PJ Gruppe skriver i en mail, at de ikke ønsker at svare på B.T.s spørgsmål, om hvorfor de flytter og hvor deres Nomads-afdeling skal holde til i stedet for.

Selvom Hells Angels flytter fra Siljangade, og det ikke vides, hvor de slår sig ned, så har de stadigvæk en rockerborg på Amager. Den ligger i Kastrup.

Kontroversielt køb

I 2011 solgte erhvervsmanden Jan Elving Siljangade 10 til støtteforeningen, kaldet Støtteforeningen Siljangade 10.

Tidligere har B.T. afsløret, at Jan Elving, der ejer Øens Murerfirma, solgte ejendommen til spotpris til rockerne.

Han solgte nemlig ejendommen med et direkte tab på 1,6 millioner kroner, viste dokumenter i sagen.

Mens Jan Elving solgte sin ejendom på Siljangade 10 på Amager til Hells Angels-foreningen, så solgte rockerforeningen sin ejendom til Jan Elving på Lindgreens Alle 14, som ligger lige i nærheden.

Lindgreens Alle 14 var tidligere HA's rockerborg på Amager. Prisen begge veje var 3,5 millioner kroner.

Tinglysningsdokumenter viser, at Jan Elving gav 5,1 million kroner for Siljangade 10 i december 2008. Lige over to år senere solgte han den 1.228 m² store ejendom for kun 3,5 millioner kroner til rockerforeningen, dvs. 1,6 millioner kroner lavere.

Byfornyelse

Området omkring rockerborgen i Siljangade står over for en stor byfornyelse.

Københavns Kommune skriver til B.T., at man har lavet en plan for området, der hedder Vermelandskvarteret.

»Områderne omkring Vermlandsgade, Laplandsgade og Siljangade er i Kommuneplan 2019 udlagt til byudvikling i den første del af planperioden.«

»I overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. juni 2022 vil der på baggrund af dialogen blive udarbejdet en samlet startredegørelse for byudviklingsområderne, hvor der er et særligt fokus på de eksisterende, kulturhistoriske værdier i områderne,« skriver forvaltningen.

