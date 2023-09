Tre mænd, heriblandt en HA-rocker og hans bror, fremstilles torsdag formiddag i en omfattende sag om våben.

Som udgangspunkt nægter de sig skyldige.

Den anholdte trio er på forskellig vis sigtet for samlet at have været i besiddelse af 17 skydevåben.

Her er der tale om blandt andet en maskinpistol, haglgevær, pistoler, revolvere samt ombyggede gas- og signalpistoler.

HA-rockeren er allerede fængslet i sagen, dog kun for besiddelse af et par pistoler.

Nu er sigtelsen så udvidet, ligesom yderligere to nu er anholdt.

Alle tre er dækket af navneforbud, og der er begæret lukkede døre, hvorfor pressen er afskåret fra beskrive sagen i detaljer.

Men ifølge sigtelsen er der tale om flere forskellige våbenbeholdninger, som de sigtede enten hver for sig eller i fællesskab har opbevaret i perioden fra september 2020 og frem til december 2022.

