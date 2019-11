36-årig blev dræbt med skud i Rødovre i maj. Politiet mistænker den 30-årige Hasan Okutan for forbrydelsen.

Efter et drab i Rødovre på en 36-årig mand fra rockermiljøet har politiet tirsdag besluttet at sætte navn og foto på den mistænkte gerningsmand.

Hasan Okutan fra Hells Angels mistænkes for at have begået drabet, som fandt sted 4. maj.

Den 30-årige mand er kronraget, har kort mørkt fuldskæg og er muskuløs af bygning, meddeler Københavns Vestegns Politi.

Han har tatoveret "13.3" på venstre bryst og et håndaftryk på højre bryst, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Også på underbenene er der tatoveringer.

I sidste uge gik politibetjente i aktion på flere adresser i forbindelse med efterforskningen. For eksempel var der ransagninger hos Hells Angels i Siljangade på Amager og på Svanevej på Nørrebro i København.

Samtidig advarede en vicepolitiinspektør om, at man ville eksponere den 30-årige, hvis han ikke meldte sig selv.

Angiveligt opholder Hasan Okutan sig i udlandet.

Offeret i sagen var Thomas Josic, som selv tidligere har været med i Hells Angels.

/ritzau/