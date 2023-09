Konflikten mellem Hells Angels og Loyal To Familia har ligget i dvale, siden en sprængladning for knap to uger siden detonerede under den udvendige trappe til rockerklubbens ikoniske klubhus på Svanevej.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der i skrivende stund er en fredsaftale på vej.

B.T. erfarer, at HA har afvist at mødes til forhandlinger i Spanien. Ifølge oplysningerne er det LTF, hvis udviste leder, Shuaib Khan, angiveligt opholder sig i Spanien, der har forsøgt at sætte et møde op.

Den spanske solkyst har ellers flere gange tidligere dannet ramme om forhandlinger mellem rivaliserende grupperinger, men det bliver altså ikke i denne omgang, at parterne sidder til bords sammen.

Kilder fortæller til B.T., at Danmarks ældste rockerklub tidligere har været splittet i spørgsmålet om, hvorvidt klubben skulle tage kampen op mod den forbudte bande.

Den splittelse er ifølge oplysningerne bilagt.

Drabet i Pusher Street

HA og LTF havde flere mindre sammenstød i løbet af sommeren, men konflikten kulminerede foreløbigt, da en 30-årig HA-rocker i slutningen af august blev likvideret i Pusher Street.

Det skete lørdag 26. august omkring klokken 19.20. Her troppede to maskerede gerningsmænd op i Pusher Street.

Ifølge politiet var gerningsmændene bevæbnet med tre pistoler, og målrettet opsøgte de det 30-årige prøvemedlem, der stod ved bygningen Stjerneskibet. Her affyrede gerningsmændene den første serie skud.

Rockeren løb derefter ind i Stjerneskibet med gerningsmændene efter sig. Her blev han ramt af adskillige skud.

Gerningsmændene affyrede en hel byge af skyd, og også to mænd og to kvinder, der tilfældigt opholdt sig tæt ved, blev ramt.

Tre fængslet

Tre mænd med tilknytning til LTF er fængslet i sagen. To er mistænkt for at have ydet støtte til gerningsmændene før og efter episoden, mens den tredje menes at have været en af de to gerningsmænd. Alle nægter sig skyldige.

Tirsdag blev den 30-årig rocker begravet under et massivt politiopbud på den muslimske gravplads i Brøndby, hvor flere fremtrædende HA-rockere deltog i begravelsen.

I forbindelse med konflikten har politiet forskellige områder i København med visitationszoner. Blandt andet på Nørrebro og Amager.

I den administrative baggrund for visitationszonerne nævnes der tre episoder. Ud over drabet på Christiania nævnes der yderligere to episoder.

Dels et overfald i Møllegade, hvor offeret blev slået og forsøgt ind i en bil. Dels en fortsat uopklaret brand i en opgang i Møllegade, hvor pårørende til et fremtrædende LTF-medlem dengang boede.

