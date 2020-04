I 1993 blev Helle Højer Christensens bror, Erik, dræbt og parteret i Portugal. I dag er drabet fortsat uopklaret, men nu er hun et skridt nærmere en mulig afklaring.

»Det var uvirkeligt.«

Helle Højer Christensen er ikke i tvivl, når hun skal beskrive de følelser, der gik igennem hende, da hendes telefon ringede en dag i november sidste år.

I den anden ende af røret var den tidligere drabsefterforsker i Københavns Politi Per Leo Jepsen, som kunne fortælle, at han og nogle journalister fra TV 2 havde fundet Rasmus Kirkegaard Kristiansen, der har været eftersøgt mistænkt for mordet siden 1993, i Brasilien.

Fastholder sin uskyld Rasmus Kirkegaard Kristiansen har været efterlyst for drabet på Erik Højer Christensen i 27 år. Selv fastholder han imidlertid, at han er uskyldig. »Jeg har altid fastholdt, at jeg ikke har gjort det. Jeg er da også kun sigtet, men ikke tiltalt,« siger Rasmus Kirkegaard Kristiansen til TV 2 og hævder samtidig, at han aldrig har forsøgt at skjule sig fra de danske myndigheder. Efter eget udsagn har han siden 1993 brugt sit fulde navn både i pas og kørekort.

»Jeg sidder herhjemme i København og får tilsendt et billede af Rasmus. Det var tydeligt, at det var ham, når jeg sammenlignede det med gamle billeder af ham. Det er utroligt, at det kunne lade sig gøre at finde ham,« siger hun om jagten på den mordmistænkte dansker, som du kan se i dokumentaren 'Savmordet' på TV 2 Play.

Men for at forstå, hvad det er, Helle Højer Christensen og hendes to søskende er gået igennem siden drabet, bliver vi nødt til at skrue tiden tilbage til juli 1993.

Her blev den dengang 37-årige Erik Højer Christensen myrdet og parteret med en fukssvans nær den portugisiske havneby Porto.

Morderen var angiveligt Rasmus Kirkegaard Kristiansen, som efterfølgende forsvandt som dug for solen på trods af en massiv politiefterforskning med blandt andre Per Leo Jepsen i spidsen.

Helle Højer Christensens bror Erik Højer Christensen blev myrdet i 1993 i sagen, der senere blev omtalt som 'Savmordet'. Vis mere Helle Højer Christensens bror Erik Højer Christensen blev myrdet i 1993 i sagen, der senere blev omtalt som 'Savmordet'.

Trods flere årtiers efterlysning har den i dag 51-årige mordmistænkte dansker været forsvundet – lige indtil Per Leo Jepsen og TV 2 fandt ham i november sidste år.

7. februar kunne B.T. så fortælle, at den mordmistænkte dansker var blevet anholdt af brasiliansk politi, og at man fra danske myndigheders side arbejdede på at få ham udleveret.

Det er ifølge Helle Højer Christensen ikke sket endnu.

»Men jeg håber, at det lykkes, så vi måske kan få svar på nogle ting. Han er jo uskyldig, indtil det modsatte er bevist, men jeg er sikker på, det er ham, og hvis det skulle komme til en retssag, vil det uanset udfaldet betyde, at vi måske kan få lukket helt ned, så vi ikke behøver at tænke mere over det,« siger hun og tilføjer:

Foto: Pipeline Production/ TV 2 Vis mere Foto: Pipeline Production/ TV 2

»Det her har jo rippet op i det hele igen. De første år efter Eriks død var det svært, men med tiden lærte man at affinde sig med det.«

Drabsefterforsker: Det blev personligt for mig

Gennem sin lange karriere har Per Leo Jepsen efterforsket talrige drabssager, men drabet på Erik Højer Christensen står alligevel tilbage som et af dem, han aldrig helt har kunnet slippe.

Særligt, fordi han i 1990'erne lovede Erik Højer Christensens far, at han ville gøre alt for at opklare sagen.

»Min kontakt til afdødes far gjorde, at sagen blev personlig for mig, og den har faktisk ligget i baghovedet lige siden,« siger han.

Per Leo Jepsen. Foto: Pipeline Production/ TV 2 Vis mere Per Leo Jepsen. Foto: Pipeline Production/ TV 2

Derfor var det også meget specielt, da journalist Ole Bentzen fra produktionsselskabet Pipeline Production lykkedes med at filme Rasmus Kirkegaard Kristiansen med skjult kamera på en gade i Brasilien.

»Jeg var ikke i tvivl om, at det var ham. Det var en euforisk følelse, der gik igennem mig. Han har været forsvundet i 27 år, og pludselig står man ansigt til ansigt med ham,« fortæller Per Leo Jepsen.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen fastholder over for TV 2 sin uskyld.

