Seks personer er omkommet og 16 såret efter en tragisk togulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen.

40-årige Helle Rosager var til stede i toget og fortæller nu, hvordan en helt normal togtur blev forvandlet til kaos, da der lød et kæmpe brag.

»Der lød et kæmpe brag og så blev vinduerne trykket ind. Jeg må have reageret på en eller anden måde, for jeg bukkede mig instinktivt fremover,« fortæller 40-årige Helle Rosager, der til dagligt arbejder som socialrådgiver.

Det kæmpe brag lød, da passagertoget kørte forbi et kørende godstog.

Det er endnu uvist, hvad der helt præcist er sket, men ifølge Havarikommissionens undersøger er det formentlig en løsrevet trailer fra godstoget, der ramte lyntoget fra DSB.

Godstoget fragtede en masse Carlsberg-øl, og billeder viser efterfølgende, hvordan flere af ølkasserne er ødelagte, og hvordan der også mangler flere paller med øl.

Tilbage i toget var der kaos.

Helle Rosager rejste sig fra sin plads og forsøgte at gå fremad i toget.

»Jeg gik længere frem i toget, og jeg trådte henover en, som jeg tror var.....,« siger Helle Rosager med henvisning til oplysningen om, at seks personer omkom i ulykken.

Heldigvis var Helle Rosager selv uskadt, men hun er klar over, at hun nok kan regne med at få en reaktion senere i dag.

»Umiddelbart har jeg det fint, men der kommer nok en reaktion. Jeg har spurgt kriseberedskabet, hvad jeg skal gøre, og så må jeg tage den derfra,« siger Helle Rosager.