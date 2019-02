'Jeg kender dit password og jeg ved, hvilke pornosider, du besøger. Betal, ellers offentliggør jeg det materiale, jeg har om dig, så alle kan se det.'

Flere tusinde danskere har den seneste tid modtaget mails, hvor ukendte bagmænd forsøger at presse penge af dem ved at påstå, at de har afslørende billeder og andet kompromitternde materiale af dem.

Hvis ikke den uheldige modtager af mailen betaler et krævet beløb, vil hackerne offentliggøre materialet på de sociale medier.

Sidste weekend fik 46-årige Helle Wiekhorst fra Esbjerg sådan en mail.

»Jeg blev selvfølgelig ræd, for jeg har aldrig læst om det her før,« fortæller hun til B.T. og tilføjer, at hun et kort øjeblik blev skræmt over, at afsenderen var i besiddelse af et af hendes passwords, som hun stadig bruger.

Hun opdagede mailen en sen aften lige før, hun skulle til at gå i seng.

»Der var lige fem minutter, hvor jeg tænkte: 'Hvad fanden er det her for noget?' Så sagde jeg til mig selv, at det måtte jeg håndtere i morgen, og så gik jeg i seng.«

I løbet af natten begyndte den ubehagelige mail alligevel at rumstere, så hun stod op og læste den igen.

Det gør du, hvis du får en mail med afpresning Bevar roen og lad være med at besvare eller indlede kommunikation med afpresseren

Betal ikke. Bliver du afpresset for penge, skal du ikke udføre betalingen

Anmeld hændelsen til politiet og slet ikke e-mailen, så der er mulighed for efterforskning

Udvis en sund it-adfærd ved at holde dit antivirus opdateret, blænd eventuelt dit webkamera, når det ikke benyttes, og benyt et godt password

Genbrug ikke passwords. Kan du genkende dit password i e-mailen og anvender du det stadig på forskellige hjemmesider eller andre logins, er det meget vigtigt, at du straks skifter password til et andet som ikke bruges mere end et sted på internettet Kilde: Center for Cybersikkerhed

»Så vågnede min kæreste også og spurgte, hvad pokker det var, jeg lavede.«

Heldigvis havde Helles kæreste hørt om fænomenet sextortion-mails før, og sammen fik parret googlet sig frem til, at det hele var fup og afsendt af kriminelle hackere.

»Jeg ændrede mit password, for det, at de havde et af mine kodeord, som jeg stadig bruger, fik mig et øjeblik til at tænke: 'Fuck, hvad er det her?'« fortæller Helle Wiekhorst.

Til daglige arbejder hun som reservedelschef i autobranchen, hvor hun er eneste kvinde i en mandeverden. Hun er vant til en fri og lystig omgangstone med plads til masser af værkstedshumor, understreger hun.

»Normalt er jeg meget åben og kan tale frit om de fleste ting, men der er alligevel nogle ting, man gerne vil holde privat,« fortæller hun og tilføjer, at det især var angsten for, at chef og kolleger pludselig skulle se med, der bekymrede hende.

»Hvem ved, de kan jo så meget i dag,« siger hun med henvisning til frygten for, at bagmændene skulle manipulere med materialet, så hendes foto pludselig dukkede op i uheldige situationer.

Og hackerne ER faktisk i stand til at konstruere falske billeder af dig, fortæller it-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen IDA, Jørn Guldberg.

Han beroliger dog med, at der er meget lille sandsynlighed for, at det vil ske. Det tager nemlig alt for lang tid i forhold til, hvad bagmændene får ud af at sende mails med trusler.

»Du kan roligt regne med, at der ikke sker noget, men desværre er der nogen, der betaler. Og så længe, der er det, så fortsætter det her,« siger han og kommer med et par gode og meget simple råd til, hvad du skal gøre, hvis du får en mail, som forsøger at afpresse dig.

»Det første, du skal gøre, er at slette mailen. Det har jeg selv gjort med dem, jeg har fået. Og så skal du skifte dit password. Det skal du gøre løbende. Det er ikke hensigtsmæssigt at have et password i mere end to år, men det skal skiftes meget oftere,« siger sikkerhedseksperten.

Du må heller ikke bruge det samme kodeord flere steder, understreger han og foreslår, at du bruger en password-husker til at holde styr på dem.

Endelig er det en god idé at sætte et mærkat på kameraet på din pc, så du ikke risikerer, at ubudne gæster kigger dig over skulderen.

Mange bliver - som også Helle Wiekhorst beskriver - ekstra bekymrede, fordi det password, som gerningsmændene oplyser, er rigtigt.

Det skyldes ifølge Jørn Guldberg, at de kriminelle har hacket hjemmesider, du har besøgt, og på den måde fået fingrene i dit kodeord.

Du kan også vælge at melde sagen til politiet, men der er ikke store chancer for, at de kan gøre noget, fortæller Niels Denny Sørensen, vicepolitiinspektør og operativ chef i Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, til It-borger.dk.

»Man skal slå koldt vand i blodet. De her mails udsendes i millioner. Selvfølgelig kan man anmelde det til politiet, og vi optager og registrerer det som en anmeldelse. Så vil det komme ind i en stor bunke, og efterforskningsmulighederne er ikke ret store.«

Hvis du nu - som denne artikels forfatter - tænker, at det her ikke sker for dig - men kun for alle andre, så kommer sikkerhedseksperten Jørn Guldberg med denne vigtige pointe til sidst:

»Det sker. Og det sker for alle, for der er så mange websider, der er blevet hacket gennem tiderne. Det sker også for mig. Selv om jeg er sikkerhedsekspert.«