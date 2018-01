Mandag aften viste DR 1 det første afsnit af dokumentaren om den opsigtsvækkende kriminalsag om våbenhandleren Peter Frederiksen. Han blev anholdt, da politiet fandt afskårne kønsdele fra en række kvinder i fryseren i danskerens hjem i Sydafrika. Den dag i dag undrer journalisterne bag sig stadig over, at Peter Frederiksen selv tog kontakt til dem.

Det var journalisten Helle Majs første tanke, da den 65-årige danske tagdækker og våbenhandler Peter Frederiksen blev anholdt i Sydafrika, efter man havde fundet 21 afskårne dele fra forskellige kvinders underliv i hans fryser.

Senere blev han af medierne døbt 'Klitoris-danskeren' for sine uautoriserede omskæringer, men alt det vidste Helle Maj ikke, da hun var i hans fryser efter is. Heldigvis viste det sig senere, at kønsdelene lå i en sekundær fryser i et gæsteværelse, fortæller hun til BT.

Sammen med sin mand, den prisbelønnede fotograf Jørn Stjerneklar, medvirker hun i DR Dokumentaren 'Hvid mands dagbog', der over tre mandage fortæller den vanvittige historie om 'Klitoris-danskeren'.

Helle Maj, forfatter og journalist. Foto: Katrine Emilie Andersen Helle Maj, forfatter og journalist. Foto: Katrine Emilie Andersen

Men det øgenavn havde han endnu ikke fået, da han kontaktede journalistparret i slutningen af 2014, fordi han gerne ville have, at de skrev en bog om ham. Han havde masser af gode historier, fortalte han, og inviterede dem op i Bloemenfontein, hvor han boede.

Her fortalte han, at han havde været på flugt fra det danske politi i ni år efter en dom for ulovlig våbenbesiddelse samt for at have leveret det sprængstof, som blev brugt i et bilbombeattentat i den blodige rockerkrig mellem Hells Angels og Bandidos, der verserede i 90'erne.

Fra DR Dokumentaren 'Hvid mands dagbog'. Foto: DR Dokumentar Fra DR Dokumentaren 'Hvid mands dagbog'. Foto: DR Dokumentar

Men Peter Frederiksen fortalte også mere intime ting om sig selv. Om sine piercede brystvorter. Hvordan han havde bevæget sig i SM-miljøet, hvor han havde fået kontakt til en kvindelig præst, der dyrkede Satan og ønskede, at Peter Frederiksen skulle omskære hende. Og hvordan han havde kontaktet den kontroversielle og nu afdøde plastikirurg Jørn Ege, som lærte ham at foretage omskæringer på kvinder. Den interesse tog han med sig til Sydafrika, fortalte Peter Frederiksen hemmelighedsfuldt til de to journalister.

»Det var ikke sådan noget, man lige talte med fremmede om. Han var enormt grænseoverskridende og sagde nogle ting, hvor vi tænkte: 'Hvad har han gang i?' Men han fortalte jo ikke alting. Han fortalte ikke, at der lå 21 kønsdele i hans fryser,« siger Helle Maj.

Men det gjorde der. Og omkring tre måneder senere anholdt man manden, hvis stue Helle Maj og hendes mand havde siddet i - ganske uanenende om, hvad der ellers var foregået bag hjemmets fire vægge.

Huset i Bloemfontein, hvor Peter FRederiksen gemte de 21 kønsdele. Foto: CHARL DEVENISH Huset i Bloemfontein, hvor Peter FRederiksen gemte de 21 kønsdele. Foto: CHARL DEVENISH

»Jeg var bange i starten. Det var vi allesammen. Politiets efterforskere og statsanklageren modtog dødstrusler fra Peter Frederiksen, og de havde aktionsstyrken til at passe på dem 24 timer i døgnet. De tog ham ret alvorligt, så selvom vi ikke selv modtog dødstrusler direkte, så var vi også nervøse. Vi blev passet på og kørt rundt, når vi var i Bloemenfontein, og de tjekkede det hus, vi skulle bo i,« siger Helle Maj.

Den dag i dag undrer hun sig stadig over, at Peter Frederiksen selv tog kontakt til journalistparret for at fortælle sin vanvittige historie.

»Stort set alt, hvad han fortalte os, var om noget kriminelt, han havde gjort. Vi spurgte os selv: 'Hvorfor sidder han og fortæller de her ting?' Og det har jeg egentlig aldrig fundet ud af. Men jeg tror faktisk, han på en måde er stolt af alle de ting, han har gjort,« siger Helle Maj.

Peter Frederiksen ejede våbenhandlen Impala Arms i Sydafrika. Foto: GIANLUIGI GUERCIA Peter Frederiksen ejede våbenhandlen Impala Arms i Sydafrika. Foto: GIANLUIGI GUERCIA

»Han snakkede kun om sig selv hele tiden. Selv når vi var ude at spise, og vi ikke filmede, fortalte han om sig selv, og i det øjeblik, vi begyndte at snakke om noget, vi selv havde oplevet, sad han og så sur ud.«

Da Helle Maj, Jørn Stjerneklar og Peter Frederiksen senere mødtes i retten, hvor Maj var indkaldt som vidne, så han igen sur ud. Her stod det klart for ham, at journalistparret havde samarbejdet med politiet om at oversætte danskerens udførlige dagbogsnoter med oplysninger om hver eneste omskæring, mod at de som journalister fik førsteret til at offentliggøre politiets oplysninger om 'Klitoris-danskeren'.

Peter Frederiksen i retten i Bloemfontein i Sydafrika 4. november 2015. Her blev han dømt for en stribe grove forbrydelser, men strafudmålingen blev udskudt, da han ønskede at blive mentalundersøgt. Foto: GIANLUIGI GUERCIA Peter Frederiksen i retten i Bloemfontein i Sydafrika 4. november 2015. Her blev han dømt for en stribe grove forbrydelser, men strafudmålingen blev udskudt, da han ønskede at blive mentalundersøgt. Foto: GIANLUIGI GUERCIA

Danske Peter Frederiksen blev ved en domstol i Sydafrika kendt skyldig i medvirken til mord på sin kone, voldtægt og ulovlig våbenhandel. Foto: CHARL DEVENISH Danske Peter Frederiksen blev ved en domstol i Sydafrika kendt skyldig i medvirken til mord på sin kone, voldtægt og ulovlig våbenhandel. Foto: CHARL DEVENISH

»Forholdet mellem os er lidt op og ned. Efter at jeg havde vidnet, fortalte han om fængslet, og hvordan han havde fået piskefløde tre gange om ugen. Andre gange kiggede han på os, som om han kunne slå os ihjel. På den måde er han sjov, for han er enormt vred på os, fordi vi gik til politiet, men samtidig kan han ikke lade være med at snakke,« siger Helle Maj.

Dokumentaren 'Hvid mands dagbog' sendes på DR1 i tre dele. Andet afsnit bliver sendt mandag klokken 20.45.