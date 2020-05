'Denne bamse har taget verden med storm.'

Helle Nielsen fra Ølstykke var ikke i tvivl, da hun som nybagt mormor på Facebook så en reklame for en bamse, der tilsyneladende var alle børns største ønske.

Og så kunne bamsen tilmed blive hendes og dermed barnebarnets første julegave for bare 99 kroner hos hjemmesiden Outletto.dk, der er en 'fordelsklub kun for medlemmer', hvor man som medlem kan spare 'helt op til 95% på populære brands'.

»Jeg var jo lige blevet mormor i november, og så faldt jeg over den her videoreklame på Facebook med en grinende baby og den her fine bamse, der kunne tale. Så den køber jeg da med det samme,« fortæller Helle Nielsen, der senere skulle ende med at fortryde sit køb hos Outletto.dk bittert.

Helle Nielsen med bamsen, som hun endte med at betale næsten 1.000 kroner for.

For hvad Helle Nielsen ikke lige havde set, var, at hun med købet også forpligtede sig til et medlemsskab til 139 kroner om måneden hos Outletto.dk. Et medlemsskab, som hun først opdager i maj - mere end et halvt år senere.

»Jeg opdager pludselig, at der bliver trukket 139 kroner fra min konto. Først tror jeg, at min mand har købt noget, men da jeg går tilbage, kan jeg se, at det samme beløb er blevet trukket siden 21. november sidste år. Og hver måned bliver beløbet trukket på forskellige datoer,« siger Helle Nielsen, der således har betalt næsten 1.000 kroner for bamsen, og tilføjer:

»Og jeg har hverken modtaget fakturaer, ordrer eller nogen mail om, at jeg har oprettet det her medlemsskab. Heller ikke nogen reklamer fra Outletto, som man ellers skulle tro, man ville modtage som medlem.«

Har du haft lignende oplevelser? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Adskillige klager til Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden oplyser til B.T., at man har modtaget mere end 15 klager over Outletto.dk. »Vi behandler sager mod mange hjemmesider, som har det her koncept med, at man køber et produkt og samtidig bliver tilmeldt et abonnement,« siger jurist ved Forbrugerombudsmanden Tanja Højrup og tilføjer: »Vi har politianmeldt virksomhederne bag 10 hjemmesider for overtrædelse af markedsføringsloven, fordi vi mener, de ikke har oplyst kunderne tydeligt nok om, at de tilmelder sig et abonnement, når de handler på hjemmesiderne. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bliver kunderne derfor vildledt.«

Helle Nielsen fastholder, at hun læste betingelserne for købet igennem, inden hun købte bamsen, og at der ikke umiddelbart var noget i de betingelser, der pegede på, at man oprettede et medlemsskab.

En oplevelse, som andre tilsyneladende også har haft. Kigger man anmeldelser igennem af Outletto.dk, hvor der både er gode og dårlige af slagsen, så kan flere berette om samme oplevelse som Helle Nielsen, ligesom der også er oprettet en gruppe på Facebook, der hedder 'Advarsel mod outletto.dk' med knap 100 medlemmer.

Rystet over sin opdagelse og næsten 1.000 kroner fattigere ville Helle Nielsen straks opsige sit abonnement, men det var desværre ikke helt ligetil.

»Jeg klikker ind på hjemmesiden igen, og her skal jeg taste en kode for at få adgang til min profil. Den har jeg aldrig modtaget, men den modtager jeg så efter at have trykket 'Glemt kodeord'. Da jeg kommer ind på min profil, kan jeg melde mig ud via en knap i bunden, men den virker ikke.«

I stedet ringer Helle Nielsen til Outlettos kundeservice, der får afmeldt hende, men samtidig fortæller, at hun ikke kan få pengene refunderet, da hun selv har godkendt købsbetingelserne.

»Så jeg følger mig ganske enkelt røvrendt,« siger Helle Nielsen, som nu har politianmeldt Outletto.dk.

Outletto-ejer: Jeg forstår ikke kritikken

Outletto.dk er ejet af Patrick Larsen Sværke, men han er tilsyneladende ikke en mand, man lige kommer i kontakt med - heller ikke gennem Outlettos egen kundeservice.

Her ville man hverken oplyse et telefonnummer eller et navn på ejeren, ligesom man heller ikke ønsker at fortælle, hvilken af de to adresser, der fremgår af hjemmesiden, man holder til på.

I stedet lykkedes det B.T. at få kontakt til Patrick Larsen Sværke via hans Facebook-side, og i en telefonsamtale med B.T. fortæller han, at han ikke forstår kritikken.

»Det kan man skyde en hvid pind efter. I alle vores Facebook-annoncer og på hjemmesiden er det opført, at vi er en fordelsklub, og prisen på medlemskab er også opgivet. Vi overholder Forbrugerombudsmandens retningslinjer, og vi er E-mærket,« siger han og tilføjer:

»Der kommer en stor fed pop-up, hvor der står, at det er et medlemsskab, når man køber et produkt. Men vi forsøger altid at finde en ordning med utilfredse kunder.«

Han fortæller samtidig, at kunderne får tilsendt tilbud og andet, som Helle Nielsen efterspørger, men at det kræver, at man giver tilladelse til det.

»Så det er deres egen skyld.«

Patrick Larsen Sværke understreger samtidig, at Outletto.dk generelt har fået gode anmeldelse​r på Trustpilot.dk, hvor man kan anmelde hjemmesider.