En person eftersøges i farvandet ud for Hirtshals, efter at fiskerbåd slog alarm om mand over bord.

To helikoptere og flere kystredningsbåde er sat ind i eftersøgning af en person, som natten til torsdag er faldet over bord fra en fiskerbåd nordvest for Hirtshals.

Det oplyser Forsvarskommandoen torsdag morgen.

- Der blev slået alarm klokken 03.41 i nat fra et fiskerfartøj, som havde mistet kontakten med et andet fartøj. Det viser sig, at personen på båden er faldet over bord, siger Lars Skjoldan, presserådgiver for Forsvarskommandoen.

Bådene var i gang med at sætte garn i nærheden af hinanden cirka 22 sømil nordvest for Hirtshals.

Kystredningsstationerne i Hirtshals, Hanstholm, Thorup Strand og Skagen har alle sendt redningsbåde ud.

Et af Forsvarskommandoens patruljeskibe er også på vej til området. Og dertil to redningshelikoptere fra flyvestationerne i Aalborg og Skrydstrup.

/ritzau/