Hos Beredskab Fyn, som har hovedsæde i Odense, har det været en travl fredag. De har nemlig været ude til en storstilet redningsaktion efter, at en dykker pludselig var ude af syne.

»Vi har både haft to helikoptere i luften, og der blev sendt en båd ud og en autosprøjte (indsatskøretøj, red.),« siger indsatsleder Henrik Larsen.

Fredag var tre dykkere nemlig svømmet afsted sammen for at lave et dyk ved et vrag ud for Keldsnor Fyr på Sydlangeland, men dykkerne opdagede på et tidspunkt, at vejr og vind begyndte at vise tænder.

Derfor besluttede de sig for at svømme ind, men det viste sig ikke at være så nemt, forklarer indsatsleder Henrik Larsen.

»De har sådan nogle oppustelig bøjer med, som markerer, hvor de ligger i vandet, og de to af dem puster deres op og begynder at bevæge sig ind mod land, men den tredjes bøje er større, og han kan næsten ikke komme i land for den og bølgerne.«

Efter noget tid indser dykkeren, der er meget erfaren, at det er farligere at blive ved med at prøve at komme i land i stedet for at vente på hjælp.

Han bliver derfor liggende og venter.

De to andre dykkere med de mindre bøjer har dog også en svær kamp mod bredden.

»Det tager de to andre dykkere cirka to timer, før de kommer i land. Og det er dem, der slår alarm, da deres makker ikke er med,« siger Henrik Larsen.

»De fortalte, at de i et stykke tid kunne se deres ven bagude, men på et tidspunkt er der ingen kontakt længere.«

Heldigvis var det en erfaren dykker, de efterlod, som tog alle de rette valg. Dels forsøgte han ikke at kæmpe mod elementerne, der havde overtaget, og dels vidste han også, hvordan man ellers reagerer i sådan en nødsituation.

»Han lægger sig simpelthen og bliver ved med at vifte med en lygte, som han havde med på turen. På den måde er det meget nemmere for os at spotte ham,« siger indsatslederen.

Henrik Larsen fra Beredskab Fyn fortæller, at bølgerne var en til halvanden meter høje, da man var ude og lede efter dykkeren.

Da den bortkomne først var fundet og reddet i land, blev han tilset af en læge, som kunne konstatere, at han havde det godt.

Han havde haft det helt rette udstyr på til forholdene.

De tre mænd havde været ved Langeland, i forbindelse med en dykkerkonkurrence, oplyste de til beredskabet.