Lørdag aften har en redningshelikopter fra Flyvestation Skrydstrup ledt efter nødstedte i Vejle Fjord.

Men aktionen er afsluttet kl. 21.45, da helikopteren ikke har fundet nogen, der havde brug for hjælp. Det oplyser pressevagt ved Forsvarskommandoen, Søren Lindhardt.

Klokken 20.27 fik Forsvarskommandoen en anmeldelse fra Sydøstjyllands Politi, efter politiet var blevet kontaktet af to, der havde set et nødblus over Vejle Fjord.

»Vi undersøger området, indtil vi har fundet ud af, om der er nogen, der er i nød,« sagde Søren Lindhardt, pressevagt ved Forsvarskommandoen.

Men det gjorde redningshelikopteren altså ikke og kan dermed flyve tilbage til Flyvestation Skrydstrup.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Wind oplyser, at der ikke skal ske mere i forbindelse med anmeldelsen.

»Vi lægger ikke nogen kræfter i at undersøge 15 kilometer kyststrækning for, om der ligger et afskudt nødblus. Det er ikke proportionelt med de andre opgaver,« vi har, siger Torben Wind.

I december udsendte Forsvarskommandoen en pressemeddelelse med en opfordring om kun at bruge nødraketter i nødsituationer. I samme ombæring oplyste Forsvarskommandoen, at man ser med stor alvor på opsendelse af nødraketter, hvis det viser sig, at de er blevet opsendt uden en god grund.

»En nødraket har til formål at tilkalde hjælp, når man er i en nødssituation på havet. Det er 112, når man er til søs. Derfor opfordrer vi folk til at tænke sig om, når de tænker på at bruge en nødraket – for signalet fra sådan en betyder, at man er i fare, og at man har brug for hjælp,« lød det dengang fra Frank Thorsen, vagthavende officer i Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) Danmark, ved det Nationale Maritime Operationscenter.

I 2018 rykkede Forsvarskommandoen ud 20 gange på baggrund af en anmeldelse om en nødraket, hvor der ikke var tale om en ulykke.