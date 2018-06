En helikopter fra Forsvaret har tabt en nødluge under en flyvning over det indre København.

Det bekræfter pressevagten ved Værnsfælles Forsvarskommando over for B.T., ligesom også Københavns Politi bekræfter uheldet på Twitter.

Ingen personer er kommet til skade ved uheldet, oplyser politiet, der henviser til Forsvaret.

Søren Lindhardt, der er pressemedarbejder ved Værnsfælles Forsvarskommando bekræfter uheldet over for B.T.

»Lugen er faldet ned et sted i Indre By. Jeg venter selv på at få at vide præcis, hvor det er sket,« siger han.

Ifølge Ekstra Bladet skal lugen være faldet ned i en gård ved Arbejdermuseet i Rømersgade tæt ved Nørreport Station, men det kan Værnsfælles Forsvarskommando ikke bekræfte.

Københavns Politi skal nu ud og samle lugen op. TV 2 Lorry skriver, at den kommer fra en helikopter af typen EH-101 Merlin.

Ifølge Søren Lindhardt skete uheldet under en flyvning med en patient. Senere vil Forsvaret forsøge at klarlægge, hvordan det kunne ske.